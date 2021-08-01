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Yaşam

96 yaşındaki 'Sıdıka nine' örgü bebeklerle çocukları sevindiriyor

Bolu'da oğluyla yaşayan Sıdıka Özdemir, 1999 yılındaki Düzce depreminin ardından tanıştığı bir kadının tavsiyesi üzerine örmeye başladığı el emeği göz nuru oyuncak bebekleri çocuklara hediye etmenin yanı sıra kermes ve hayır kurumlarına bağışlıyor.

Mehmet Emin Gürbüz   | 01.08.2021
96 yaşındaki 'Sıdıka nine' örgü bebeklerle çocukları sevindiriyor Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Bolu'da oğlunun yanında yaşayan 96 yaşındaki Sıdıka Özdemir, 12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce depreminden sonra tanıştığı bir kadının tavsiyesi üzerine örmeye başladığı bebekleri hediye ettiği çocukları sevindiriyor.

Yaşamkent Mahallesi'nde oturan 4 çocuk ve 7 torun sahibi "Sıdıka nine", eşini 1985 yılında kaybetti.

Bir oğlu da kanser nedeniyle vefat eden Özdemir, hayata küsmedi. İlerleyen yaşına rağmen dengeli ve sağlıklı beslenerek zinde kalan, evde işlerini kendi yapan Özdemir, hafızasıyla da çevresindekileri şaşırtıyor.

Özdemir, 1999 Düzce depreminin ardından tanıştığı bir kadının tavsiyesi üzerine örmeye başladığı ve her birini bir haftada tamamladığı el emeği göz nuru oyuncak bebekleri, çocuklara hediye etmenin yanı sıra yardım vakıflarına ve kermeslere bağışlıyor.

"Çocukları mutlu etmek hoşuma gidiyor"

Sıdıka Özdemir, AA muhabirine, gençlik yıllarında çeşitli zorluklar yaşadığını, Düzce depreminden sonra bir avukatın eşiyle tanıştığını anlattı.

Özdemir, "Depremden çok korktuğum için ne yapacağımı bilmiyordum. Avukatın eşi bana, 'Sana bir şey öğretsem yapar mısın?' diye sordu. 'Yaparım.' dedim. Bana örgü bebek yapmayı öğretti." diye konuştu.

Ördüğü oyuncak bebekleri dağıtarak çocukları mutlu etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, "Bebek yapmak zor. Yaptığım bebekler sayesinde vakit geçiriyorum. Yoksa canım sıkılıyor. Yaptığım bebeklerle rahatlıyorum." ifadelerini kullandı.

Özdemir, uzun yaşamanın sırrını sağlıklı ve dengeli beslenmek ile stresten uzak durmaya borçlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Kudret Özdemir de annesinin 90 yaşına kadar pazara yürüyerek gittiğini anlatarak, beslenmesine dikkat ettiğini kaydetti.

Torunu Ferkut Özdemir ise babaannesinin hayat dolu olduğunu belirterek, stressiz bir yaşam sürdüğünü anlattı.

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