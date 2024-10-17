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Yaşam

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" başladı.

Eren Bozkurt  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali başladı

Adana

Festival etkinlikleri kapsamında Adana Müze Kompleksi Konferans Salonu'nda Çukurova Tarım Zirvesi düzenlendi.

Vali Yavuz Selim Köşger, zirvenin açılış töreninde, tarımsal üretimin ve gıda arzının güvenli olmasının önemini vurguladı.

Tarımın çok ciddi bir önem arz ettiğinin altını çizen Köşger, "Tarım olmadan hiçbir şey olmaz. En temel ihtiyaç beslenmek. Güvenli gıdayı üretebilmek, güvenli gıdaya herkesin erişebilmesini sağlamak çok önemli." dedi.

Köşger, Adana'nın tüm ülkenin ihtiyacını karşılayacak tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Güvenli, erişebilir gıdayı konuşmamız lazım. Adana'nın verimli ovasından çıkan her türlü ürünü, sevgimizi katarak lezzet şölenlerine dönüştürüyoruz. Adana Lezzet Festivali de bundan doğuyor. Önce tarımın güvenliğini sağlayacağız, sonra Adana'yı dünyanın en önemli gastronomi şehirlerinden birisi yapmak için hep beraber çalışacağız."

"Zirve hem çok anlamlı hem çok faydalı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana'da tarım zirvesi yapmanın son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Tarım zirvesinin kendilerini heyecanlandırdığını belirten Karalar, "Adana, dünyanın en önemli 3 ovasından birisinde, 2 güzel nehriyle tarımın gözbebeği. Tarımın dünyada çok önemli hale geldiği, bir sonraki süreçte daha önemli hale geleceği ortamda, bu zirve hem çok anlamlı hem çok faydalı. Yurt dışından gelerek katkı koyan bütün misafirlere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından panellere geçildi.

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