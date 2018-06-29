8 gencin azmi dezavantajlı çocuklara umut oldu

Osmaniye'de faaliyet gösteren Karaçay Gençlik Spor Kulübü, futbol eğitiminin yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyerek suç oranının yüksek olduğu bölgelerdeki dezavantajlı çocuk ve gençlerin umudu oldu. ( Ümit Kahrıman - Anadolu Ajansı )

OSMANİYE - MUZAFFER ÇAĞLIYANER

Osmaniye'de faaliyet gösteren Karaçay Gençlik Spor Kulübü, futbol eğitiminin yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler düzenleyerek suç oranının yüksek olduğu bölgelerdeki dezavantajlı çocuk ve gençlerin umudu oldu.

Karaçay Mahallesi'nde doğup büyüyen 8 çocukluk arkadaşı, 10 yıl önce henüz üniversitede öğrenciyken dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuk ve gençleri sporla kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla Karaçay Gençlik Spor Kulübü'nü kurdu.

Öncelikle sadece 15 kişinin kulübe katılmasını sağlayan arkadaşlar, tek tek evleri dolaşarak ailelerini ikna ettikleri çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesini sağladı.

Günden güne büyüyen spor kulübü, aradan geçen 10 yılın ardından 200'den fazla lisanslı futbolcu sayısına ulaştı. Kulübün Osmaniye 2. Amatör Lig'de mücadele eden Karaçay Gençlik Spor futbol takımı, mahallenin gençlerinin vazgeçilmez adresi oldu.

Kulübün kurucularından, futbol takımın antrenörlüğünü de üstlenen Soner Yiğit Karabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suç oranının fazla olduğu bölgede doğup büyüdüğünü ve çocukluk yıllarının zorluklarla geçtiğini söyledi.

Hiçbir sosyal ve sportif imkanlarının olmadığını, mahalledeki toprak sahada futbol oynamaya çalıştıklarını dile getiren Karabay, "Üniversitede öğrenciyken birlikte büyüdüğüm 7 arkadaşımla bizim yaşadıklarımızı çocukların yaşamaması için kulüp kurmaya karar verdik. Amacımız dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara farklı alternatifler sunabilmek. Gençliğimizde çok fazla alternatif göremedik. Kendimizi sosyalleştirebileceğimiz, spor yapabileceğimiz olanaklarımız yoktu. Biz de bu sebeple yola çıktık." diye konuştu.

Evi kulüp binası oldu

Karabay, kulübün sadece futbol öğretme amacıyla kurulmadığını dile getirerek, "Futbol eğitiminin yanı sıra çocuklarla fikir kulüpleri oluşturduk. Tiyatro, drama ve müzik enstrüman kursları düzenledik. Evimi kulüp binası haline getirdik ve içinde kurduğumuz kütüphaneden de isteyen herkesin faydalanabilmesini sağladık." dedi.

Takım oyuncularından 14 yaşındaki Ömer Can Kabiş de 6 yaşından beri kulüpte olduğunu belirterek, "Takımla maçlar oluyor, tiyatro ve drama derslerine katılıyoruz. Ara ara sinemaya gidiyoruz. Hayal edemeyeceğimiz şeyleri yapma şansı bulduk. Çok mutluyum. Sportif olarak da başka takımlardan beni çağırdılar ancak hiçbirine gitmedim. Burası, bu mahalle benim mahallem benim ailem." ifadesini kullandı.

Muhammed Ersin Dere ise mahallede suça bulaşma olasılığının fazla olduğunu, kulübün bu açıdan çok büyük önem taşıdığını dile getirerek, sporun okul ve sosyal hayatına çok olumlu katkı sağladığını kaydetti.

Muhabir: Muzaffer Çağlıyaner