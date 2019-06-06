Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.51
Dolar
5.79
BIST 100
90,345.63
Altın
1,335.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

75'lik Çinli kadının yamaç paraşütü heyecanı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan 75 yaşındaki Çinli kadın, ilerleyen yaşına rağmen gökyüzündeki rahat tavırlarıyla dikkati çekti.

Ali Rıza Akkır   | 06.06.2019
75'lik Çinli kadının yamaç paraşütü heyecanı

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bin 965 rakımlı Babadağ, her yıl yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. 

Babadağ'daki pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor.

Kızıyla ilçeye tatile gelen Çinli Wang Qiling de Ölüdeniz Mahallesi'nde yamaç paraşütlerini görünce uçuş yapmak istedi.

Babadağ'ın bin 700 metre pistine çıkan Qiling ile pilot Barış Aksoy, tandem (ikili) uçuş yaptı. Uçuşun ardından başarıyla inen ikiliyi, pistte diğer pilotlar karşıladı. Elindeki bastonla güçlükle yürüyen Qiling'e kızı ve pilot Aksoy yardımcı oldu.

Aksoy, uçuşu ise aksiyon kamerayla görüntüledi. Gökyüzünde rahat tavırlarıyla dikkati çeken Qiling'in şarkı söylediği ve Aksoy'un paraşütün kontrolünü zaman zaman yolcusuna verdiği görülüyor.

Qiling, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Türklerin çok misafir, güler yüzlü olduğunu ifade eden Qiling, "Gökyüzünde yamaç paraşütlerini görünce ben de yapmak istedim. Hiç korkmadım. Ölüdeniz’i, dağları ve Fethiye'nin birçok yerini gökyüzünde izledim. Türkiye ve buralar çok güzel." dedi.

Qiling, Ölüdeniz'in gökyüzündeki görüntüsüyle insana huzur verdiğini, canlılık kattığını vurguladı.

"Ölüdeniz'e hayran kalıyorlar"

Yamaç paraşütü pilotu Barış Aksoy ise Çinli yolcusunun gökyüzünde çok rahat olduğunu, zaman zaman paraşütün kontrolünü kendisine verdiğini anlattı.

Babadağ'dan yediden yetmişe herkesin yamaç paraşütü yapabileceğini belirten Aksoy, "75 yaşındaki Çinli turist gibi zaman zaman yaşlı zaman zaman da küçük yaşlarda yolcularımız oluyor. Uçuş yapan herkes Ölüdeniz'in manzarasına hayran kalıyor. Herkesin hayatında bir kez bile olsa bu heyecanı yaşamasını istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

Bayram tatilini 'gökyüzüne dokunarak' geçiriyorlar

Bayram tatilini 'gökyüzüne dokunarak' geçiriyorlar

Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu

Turizm merkezlerinde bayram bereketi

Polisler tatilcilere ut çalıp şeker ikram etti

Polisler tatilcilere ut çalıp şeker ikram etti
Kurtarma ekiplerinin turizm sezonu mesaisi

Kurtarma ekiplerinin turizm sezonu mesaisi
Çinli gencin Müslümanlığa uzanan hikayesi

Çinli gencin Müslümanlığa uzanan hikayesi