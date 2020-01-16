Euro
6.52
Dolar
5.86
BIST 100
121,000.90
Altın
1,548.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

68 yaşında liseden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı

Samsun'da, maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemeyen 68 yaşındaki Emine Aydın, açık liseden mezun olup kep atmanın mutluluğunu yaşadı.

Mustafa Çavuş,Veysel Altun   | 16.01.2020
68 yaşında liseden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Samsun

İmkansızlar nedeniyle eğitim hayatını ortaokulda bırakmak zorunda kalan Emine Aydın, yıllar sonra açık öğretimden önce ortaokulu bitirdi. 68 yaşında da liseden mezun olan Aydın'ın yeni hedefi ise üniversite eğitimi görebilmek.

Sakarya İlkokulunda düzenlenen açık lise mezuniyet töreninde Aydın'ın yanı sıra 100 kişi diplomasına kavuştu. Öğrenciler, törende mezuniyet pastası kesip keplerini havaya attı.


Aydın, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, halk eğitim merkezinde açılan kurslara da giderek 5 yılda liseden mezun olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Çevresindekilerin "okuyamasın" demesine rağmen hırs yaparak açık öğretime başladığını dile getiren Aydın, "Okula kayıt olmaya gittiğimde müdür bana, 'Çocuğunuzu mu kaydettireceksiniz?' diye sordu. Bundan sonra hukuk fakültesine gitmek istiyorum." dedi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor

Benzer haberler

68 yaşında liseden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı

68 yaşında liseden mezun olmanın mutluluğunu yaşadı

Ağrı'daki lisede haftanın bir günü sadece İngilizce konuşuluyor