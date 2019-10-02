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Yaşam

60 yıllık terzi mesleğini şevkle sürdürüyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Avşar Saka, terzilik mesleğini 60 yıldır büyük şevkle yapıyor.

Hüseyin Yiğiner   | 02.10.2019
60 yıllık terzi mesleğini şevkle sürdürüyor

Ankara

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Avşar Saka, 60 yıldır mesleğini, eline makası aldığı ilk günkü heyecanla devam ettiriyor.

Mesleğe 10 yaşındayken ustasının yanında çırak olarak başlayan Saka, vatani görevinin ardından kendisine ait bir dükkan açtı.

Çalışma azmi ve ustalığıyla ilçe halkının beğenisini kazanan Saka, 60 yıldır mesleğini aynı titizlikle sürdürüyor.

Saka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eskiden terziliğin revaçta olduğunu, diğer mesleklere göre daha çok ilgi gördüğünü söyledi.

Son yıllarda pek çok meslek gibi terziliğin de kaybolmaya yüz tuttuğuna işaret eden Saka, şöyle konuştu:

"Babam hamallık yapardı. Fakirlik nedeniyle okula beni gönderemeyince mesleğim olsun diye terzinin yanına çırak olarak verdi. O günden beri terzilik yapıyorum. Bu işi öğrenmek zordur. Özveri ister, çok çalışmak ister. Her şey matematik işidir, ceketi, pantolonu matematikle keseceksin. Okula gitmeden matematiği öğrendim. Eskiden bu mesleğe talip olan çok kişi vardı. Çırak boldu o zaman, işlerimiz çok yoğundu, sabahlara kadar çalışırdık. Kaymakamlardan subaylara, bekçilerden polislere kadar kıyafetlerini hep ben dikerdim."

"Bu meslekle 7 çocuk büyüttüm, okuttum"

Saka, hazır giyim sektörünün gelişmesinin işlerini olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Şimdilerde hazır kıyafetler nedeniyle dikim işleri bitti denecek kadar az. Eskiden ayda 20 takım elbise dikiyordum, şimdi 2 veya 3 tane ancak dikiyorum. Eskiden 45 terzi vardı, şimdi 3 terzi kaldık. Bu meslekle 7 çocuk büyüttüm, okuttum ve hepsinin düğününü yaptım. Babamın tarlası, çiftliği yoktu, hepsini bu meslekle kazanarak yaptım." ifadelerini kullandı.

Ustası Avşar Saka ile uzun yıllar çalıştığını anlatan Ali Yurtsever de "Yaklaşık 10 yaşında başladığım bu meslekte 50 yılı geride bıraktım. Emekliyim ama buna rağmen Avşar ustanın yanında çalışıyorum. Çubuk'un en iyi ustası, benden daha iyidir meslekte. Bu yaşta olmama rağmen meslekte öğreneceğim daha çok şey var." diye konuştu.

Yıllardır Avşar Saka'ya kıyafet diktirdiğini belirten Mustafa Benli ise "Kıyafetlerimi terzide diktirmeyi tercih ediyorum. Hazır kıyafetler kaliteli değil. Terziler artık nostalji oldu." dedi.

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60 yıllık terzi mesleğini şevkle sürdürüyor