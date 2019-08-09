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Yaşam

5 çocuklu annenin yardım çağrısı karşılık buldu

Eşini kaybeden ve yaşları 1 ile 11 arasında değişen 5 çocuğuyla zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kadına, Kurban Bayramı öncesi belediye ve derneklerin yanı sıra çok sayıda hayırsever gıda, kıyafet ve eşya yardımında bulundu.

Adsız Günebakan   | 09.08.2019
5 çocuklu annenin yardım çağrısı karşılık buldu

Gaziantep

Gaziantep'te yaklaşık 1,5 ay önce eşini kaybeden ve yaşları 1 ile 11 arasında değişen 5 çocuğuyla zor şartlarda yaşam mücadelesi veren kadına, Kurban Bayramı öncesi belediye ve derneklerin yanı sıra hayırsever vatandaşlar gıda, kıyafet ve eşya yardımında bulundu.

Merkez Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde bir binanın bodrum katındaki iki odalı bir evde yaşayan 5 çocuklu Songül Can'nın (29) yardım çağrısını, Anadolu Ajansı 29 Temmuz'da yayımladığı haberle kamuoyuna duyurmuştu.

Can'ın bu çağrısını karşılıksız bırakmayan belediye ve derneklerin yanı sıra çok sayıda hayırsever vatandaş, aileye gıda, kıyafet ve ev eşyası yardımı yaptı.

Anne Songül Can, AA muhabirine, Kurban Bayramı öncesinde yapılan yardımlardan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Yardımlar sayesinde çocuklarının yüzünün güldüğünü belirten Can, şunları kaydetti:

"İHH ile Haluk Levent'in derneğinden kanepe getirdiler. Büyüklerimizden ve vatandaşlardan epey gıda yardımı da geldi, sağ olsunlar. Dul aylığı ve çocuk aylığı bağlanması için görevliler geldi. Devletimizden, milletimizden hepsinden Allah razı olsun. Çocuklarımın yüzü güldü. Daha geçen gün, bir karı koca, çocuklarımı mağazaya götürüp, onlara kıyafet ve ayakkabı aldı. Bayrama çok mutlu giriyoruz. Hayırseverler, çocuklarımın babaları olmadığını az da olsa hissettirmediler. Allah hepsinden razı olsun."

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