35 haneli mahalleden 25 doktor çıktı
Konya'nın Toroslar'ın eteklerine kurulu ilçesi Seydişehir'in 35 haneli ve 115 nüfuslu, eğitim seviyesinin yüksekliğiyle dikkati çeken Yenice Mahallesi'nden 25 doktor yetişti.
Konya
Konya'nın Toros dağlarının eteklerine kurulu Seydişehir ilçesinin 35 haneli 115 nüfuslu Yenice Mahallesi, eğitim seviyesinin yüksekliğiyle dikkatleri çekiyor.
Geçmişte tarım ve hayvancılıkla uğraşılan mahallede yaşayanlar, Antalya, İzmir ve İstanbul ile Almanya'ya göçlerin artması, yaşlı nüfusun emekli olup evlerine çekilmesine bağlı olarak eğitime yöneldi.
Çocuklarını kırsal hayatın zorluklarından uzak tutmak ve geleceklerini garantiye almak isteyen mahalleli, büyük gayret sarf ederek çocuklarını okutmaya çalıştı.
Köy okulunda eğitim gördükten sonra 1980'li yıllarda tıp fakültesini kazanan, bugün Selçuk Üniversitesinin rektörlüğünü yapan, mahallenin ilk doktoru Mustafa Şahin, kendinden sonra gelen nesle örnek oldu.
Şahin'in ardından mahalle çocuklarının büyük bölümü tıp fakültesinde okudu. Bugün ise 115 nüfuslu mahalleden 25 doktor çıkmış durumda. Bunun yanı sıra, evliliklerle de mahalleye 15'e yakın gelin ya da damadın doktor gelmesiyle doktor sayısı 40'ı buluyor.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, doğup büyüdüğü yerden bu kadar doktor çıkmasından gurur duyduğunu söyledi.
Yenice'nin Seydişehir ile Beyşehir arasında küçük bir dağ köyü olduğunu belirten Şahin, 1960-1970'li yıllarda burada yaşayanların besicilik ve tarımla geçimini sağladığını dile getirerek, 1970-1980'li yıllarından sonra maddi imkansızlıklar nedeniyle insanların eğitim öğretime yöneldiğini anlattı.
Şahin, kendisinden sonra bölgede yetişen birçok gencin tıp fakültesini tercih etmesinin bilinçli bir davranış olduğuna vurgu yaparak, "Mesleğimi çok severek ve başarıyla icra ettiğimi düşünüyorum. Bunun da etkisi olsa gerektir ki bugün için köyümüzde doğan ve büyüyen çocuklarımızdan 25 doktorumuz var. Köyümüze gelen gelin ve damatlarımızla birlikte toplamda 35-40'a yakın doktorumuz var." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.