34 ülkeden 9 binden fazla köpek fuarda yarıştı
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Rusya-2019" uluslararası köpek fuarına 34 ülkeden 9 binden fazla köpek katıldı.
Moskova
Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI) ve Rusya Kinoloji Federasyonu iş birliğiyle Moskova'daki Crocus Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarı binlerce kişi ziyaret etti.
34 ülkeden farklı cinslerde 9 bini aşkın köpeğin yer aldığı fuarda, "köpek güzellik yarışması", "en iyi saç tasarımı" gibi çeşitli yarışmalar yapıldı.
Köpeklerle ilgili sunumlara da yer verilen fuar, pazartesi günü sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.