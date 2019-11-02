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Yaşam

34 ülkeden 9 binden fazla köpek fuarda yarıştı

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Rusya-2019" uluslararası köpek fuarına 34 ülkeden 9 binden fazla köpek katıldı.

Dmitri Chirciu   | 02.11.2019
34 ülkeden 9 binden fazla köpek fuarda yarıştı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Uluslararası Köpek Show

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Expo'da düzenlenen Uluslararası Köpek Show ve Rusya kupası yarışmasında çeşitli ırklardan onlarca köpek yarıştı ve show gösterisine katıldı. ( Sefa Karacan - Anadolu Ajansı )

Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI) ve Rusya Kinoloji Federasyonu iş birliğiyle Moskova'daki Crocus Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarı binlerce kişi ziyaret etti.

34 ülkeden farklı cinslerde 9 bini aşkın köpeğin yer aldığı fuarda, "köpek güzellik yarışması", "en iyi saç tasarımı" gibi çeşitli yarışmalar yapıldı.

Köpeklerle ilgili sunumlara da yer verilen fuar, pazartesi günü sona erecek.

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