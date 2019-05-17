1919 doğumlu Hoşses'e ziyaret
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 100 yaşındaki emekli öğretmen Naciye Hoşses'in doğum gününü kutladı.
Yalova
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 1919 doğumlu emekli öğretmen Naciye Hoşses'i evinde ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salman, eşi Dilek Salman ile belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce tespit edilen 1919 doğumlu Naciye Hoşses'e, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesi sürpriz yaptı.
15 yıllık bakıcısına 19 Mayıs doğumlu olduğunu söyleyen ancak kimliğinde sadece doğum yılı yazılı olan Hoşses'in ziyarette 100. yaş günü kutlandı.
Hoşses ziyarette, 17 yaşındayken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Ankara Tren Garı'nda karşılaştığını belirterek, şunları kaydetti:
"Ankara Tren Garı'nda Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaştığımda, ilk olarak dudaklarımın arasından 'Ay Paşam' cümleleri döküldü. Kendisi sesimi duydu ve sonrasında yanıma geldi, elimden tuttu. Bana 'Bu küçük kız nereden nereye gidiyor?' dedi. Ben de 'Ay paşam ben küçük değilim, 17 yaşındayım. Akraba ziyaretleri yaptım' dedim. Sonrasında bana 'Vay çok mu büyüksün?' diyerek gülümsedi. Kendisi de bana 'Ben başöğretmenim, sen de öğretmen misin?' dedi. 'Senin gibi güzel bir kız da başöğretmen (müdür) olmalı' dedi. Bu beni oldukça gururlandırdı ve hoşuma gitti. Kendisine kitaplarım olduğunu söyledim. Daha sonra yanındakilere talimat vermiş olacak ki Çorum'da bir okula tayinim oldu ve başöğretmen (müdür) olarak atandım."
Salman ise 100 yaşında asırlık bir çınarın kentte yaşamını sürdürmesinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Kendisine sürpriz yaparak 19 Mayıs öncesinde erken bir doğum günü kutlaması düzenlediklerini vurgulayan Salman, "Böyle bir değeri, asırlık çınarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim Kentim' dediği Yalova'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.
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