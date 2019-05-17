Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.77
Dolar
6.06
BIST 100
87,435.30
Altın
1,285.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

1919 doğumlu Hoşses'e ziyaret

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 100 yaşındaki emekli öğretmen Naciye Hoşses'in doğum gününü kutladı.

Yavuz Emrah Sever   | 17.05.2019
1919 doğumlu Hoşses'e ziyaret

Yalova

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 1919 doğumlu emekli öğretmen Naciye Hoşses'i evinde ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Salman, eşi Dilek Salman ile belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce tespit edilen 1919 doğumlu Naciye Hoşses'e, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesi sürpriz yaptı.

15 yıllık bakıcısına 19 Mayıs doğumlu olduğunu söyleyen ancak kimliğinde sadece doğum yılı yazılı olan Hoşses'in ziyarette 100. yaş günü kutlandı.

Hoşses ziyarette, 17 yaşındayken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Ankara Tren Garı'nda karşılaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara Tren Garı'nda Mustafa Kemal Atatürk ile karşılaştığımda, ilk olarak dudaklarımın arasından 'Ay Paşam' cümleleri döküldü. Kendisi sesimi duydu ve sonrasında yanıma geldi, elimden tuttu. Bana 'Bu küçük kız nereden nereye gidiyor?' dedi. Ben de 'Ay paşam ben küçük değilim, 17 yaşındayım. Akraba ziyaretleri yaptım' dedim. Sonrasında bana 'Vay çok mu büyüksün?' diyerek gülümsedi. Kendisi de bana 'Ben başöğretmenim, sen de öğretmen misin?' dedi. 'Senin gibi güzel bir kız da başöğretmen (müdür) olmalı' dedi. Bu beni oldukça gururlandırdı ve hoşuma gitti. Kendisine kitaplarım olduğunu söyledim. Daha sonra yanındakilere talimat vermiş olacak ki Çorum'da bir okula tayinim oldu ve başöğretmen (müdür) olarak atandım."

Salman ise 100 yaşında asırlık bir çınarın kentte yaşamını sürdürmesinden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kendisine sürpriz yaparak 19 Mayıs öncesinde erken bir doğum günü kutlaması düzenlediklerini vurgulayan Salman, "Böyle bir değeri, asırlık çınarı, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim Kentim' dediği Yalova'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez'de ABD sıcağı
Orta Doğu'daki gerilim petrol arzını tehlikeye sokabilir
Batı Asya'da küresel rekabetin odaklandığı topraklar: Belucistan
ABD-İran gerilimi ve muhtemel senaryolar
Yüzyılın Anlaşması ya da 'Yahudi barışı'

Benzer haberler

Vasiyetle 29 yıldır binlerce kişiye yemek veriyorlar

Vasiyetle 29 yıldır binlerce kişiye yemek veriyorlar

Binali Yıldırım'dan şehit ailesine ziyaret

'Bu sene turist sayıları artıyor'

Çiçeklerin mezattan anne kucağına yolculuğu başladı

Çiçeklerin mezattan anne kucağına yolculuğu başladı
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Berlin ziyareti iptal

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Berlin ziyareti iptal