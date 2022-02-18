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Yaşam

14 yıllık yolcu otobüsü kütüphaneye çevrildi

Daday ilçesinde eski bir yolcu otobüsü, gezici kütüphaneye dönüştürülerek öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Erkut Kargın   | 18.02.2022
14 yıllık yolcu otobüsü kütüphaneye çevrildi

Kastamonu

İzmir Büyükşehir Belediyesinden Daday Belediyesine bağışlandıktan sonra gezici kütüphaneye çevrilen yolcu otobüsü, ilçedeki okullarda öğrencileri kitapla buluşturuyor.

İlk olarak Daday Atatürk Ortaokuluna giden gezici kütüphaneden öğrenciler boyama kitabı aldı.

Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, gazetecilere, kendisinin de öğretmen olduğunu ve öğrencileri çok sevdiği için gezici kütüphane yaptırdığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Taş, "Çok detaylı ve gerçekten çok güzel bir gezici kütüphane yaptılar. kütüphanemiz okul yöneticilerimizin istekleri doğrultusunda okulları gezecek. Öğrencilerimiz kütüphaneden ücretsiz yararlanacak." dedi.

Kütüphanenin içerisinde 3 bin kitap olduğunu ve yakın zamanda bu sayının 6 bine çıkması için çalışma yürüttüğünü ifade eden Taş, kütüphane için aldıkları tabletleri de kısa sürede öğrencilerin hizmetine sunacaklarını anlattı.

Birinci sınıf öğrencisi Elif Karabulut ise otobüs kütüphaneyi çok sevdiğini ve Belediye Başkanı Taş'ın boyama kitabı hediye ettiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

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