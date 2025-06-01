12. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletli gruplar pedal çevirdi.
Ankara
Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'nun İstanbul ayağına katılan binlerce kişi sağlıklı yaşam için pedal çevirdi.
Tüm illerde düzenlenen turun İstanbul'daki bölümüne katılan amatör ve profesyonel sporcular, Sirkeci'deki Sepetçiler Kasrı'ndan başladıkları turda, Eminönü, Galata Köprüsü, Karaköy, Kabataş, Dolmabahçe rotasını izledi.
Sepetçiler Kasrı'nda tamamlanan turun ardından düzenlenen törende yapılan çekilişte toplam 10 kişiye bisiklet hediye edildi.
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geleneksel hale getirilen turun Yeşilayın marka faaliyetlerinden birisi olduğunu söyledi.
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Bisikletin sağlıklı yaşam için önemine işaret eden Dinç, "Pedallı yaşam, bizi sağlıklı yaşama noktasında çok cesaretlendirecek ve güçlendirecek. O yüzden biz yıl boyunca İstanbul'da, 1 hafta tarihi Yarımada'da, 1 hafta Bostancı'da düzenli bisiklet turu yapıyoruz. Senede bir defa bütün Türkiye'de, 81 ilimizde aynı gün geleneksel bisiklet turnuvamızı gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün de Türkiye çapında 81 ilimizde on binlerce bisikletlimizle beraber İstanbul'da da turlar yapacağız. Sağlıklı yaşamın hepimiz için ne kadar önemli olduğunu ifade etmiş olacağız." dedi.
Fotoğraf: İslam Yakut/AA
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, bugün toplumun kötü alışkanlıklardan kurtulmasıyla ilgili çok önemli bir etkinlik yapıldığını dile getirdi.
Müftüoğlu, halkın sağlıklı olması, kötü alışkanlıklarından kurtulması, hareketli yaşama yönlendirilmesi ve alkol, uyuşturucu ile kumar gibi kötü alışkanlıklardan korunması adına bu etkinliğin farkındalık oluşturacağını anlattı.
Fotoğraf: İslam Yakut/AA
Bisan Kurumsal İletişim Koordinatörü Dilfuruz Ceviz, Yeşilayla birlikte sağlıklı yaşamı desteklemek için etkinlikte bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Ceviz, sağlıklı yaşamı desteklemek ve daha sürdürülebilir bir dünya olabilmesi için kendilerinin de pedal çevirdiğini kaydetti.
Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise Yeşilayın 15 günde bir yaptığı bisiklet turlarına da destek verdiklerini ifade etti. Bu kurumun 100 yılı aşkın bir süredir bağımlılıkla mücadele ettiğine dikkati çeken Özdemir, "Son dönemde bağımlılık çeşitleri de artmaya başladı. Gençliğimizi bu bağımlılıktan uzak tutabilmek için en güzel yol bunun gibi sportif etkinliklere destek olmaktır." diye konuştu.
Fotoğraf: İslam Yakut/AA
Tura Filistin bayrağıyla katılan Ferdinaz Koyuncu da her sene tura iştirak etmeye çalıştığını söyledi.
Yeşilayın bağımlıklarla ilgili mücadelesini çok önemli bulduğunu vurgulayan Koyuncu, "Günümüzde insanların bağımlılıklardan uzaklaşabilmesi için alternatif yollar aranıyor. Bisiklet insanların daha çok sosyalleşmesini sağlıyor. Herkes birbiriyle tanışıyor, görüşüyor. Güzel muhabbetler oluşuyor." ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: İslam Yakut/AA
Ankara
"Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 12. Yeşilay Bisiklet Turu'nun Ankara etabı, Kurtuluş Parkı ile Atatürk Orman Çiftliği arasındaki 7 kilometrelik güzergahta yapıldı.
Bağımlılıklara karşı güçlü bir mesaj verilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğinde düzenlenen etkinliğe, onlarca amatör ve profesyonel bisikletçi katıldı.
Fotoğraf: Evrim Aydın/AA
Yeşilay Orta Anadolu Bölge Koordinatörü Muhammet Erkam İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bağımlılıklarla mücadelede insanlara sağlıklı yaşamın öneminden bahsettiklerini belirterek, "Bu bisiklet turumuzla insanları bağımlılıklardan uzak tutmak, bir farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşama teşvik etmek için düzenliyoruz." dedi.
İşler, toplumu çocukluktan yetişkinliğe kadar bağımlılıklardan uzak tutmak istediklerini vurgulayarak, "Türkiye'de her evden en az bir Yeşilaycıyı aramızda görmek istiyoruz. Amacımız bu." ifadelerini kullandı.
Fotoğraf: Evrim Aydın/AA
Bisiklet turuna katılan Fatma Bülbül de ulaşımını bisikletle sağladığını dile getirerek, bisikletlilerin trafikte daha çok görünmesi gerektiğini söyledi.
Trafikte bisiklet kültürünü oluşturmak istediklerini dile getiren Bülbül, "Kötü alışkanlıklardan kurtulmanın bir yolu da iyi alışkanlıklar edinmek. Bu noktada bisiklet gibi sporlar ön plana çıkıyor." diye konuştu.
Nevşehir
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bisiklet Federasyonunun desteğiyle düzenlenen turun Nevşehir ayağı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde başladı.
Fotoğraf: Ramazan Kösedağ/AA
Burada toplanan bisikletliler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne kadar pedal çevirdi.
Etkinliğe, Yeşilay Bölge Koordinatörü Mehmet Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Yozgat
Yozgat'ta Fatma Temel Turhan Ortaokulu önünde bir araya gelen grup, Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirdi.
Fotoğraf: Bahadır Muhlis Gökgül/AA
Programa, Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Abdullah Ceylan, kurum çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlik, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.
Kırşehir
Yeşilay Kırşehir Şubesi ekipleri, Askerlik Şubesi kavşağında bir araya gelen gruba, günün anısına tişört, yelek ve şapka dağıttı.
Burada toplanan bisikletliler, Ankara ve Terme Caddelerinden geçerek Cacabey Gençlik Merkezi'ne ulaştı.
Yeşilay Kırşehir Şube Başkanı Bayram Koyuncu, yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak 12. kez bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Bisiklet turunun amacının farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Koyuncu, "Sağlıklı yaşam ve hayatla ilgili geleceğin teminatı gençlerimize örnek teşkil etmek istiyoruz. Çalışmamızın temel gayesi sağlıklı yaşamaktır. Yeşilay tüm bağımlılık türlerine karşı bunu hedefliyor. Farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.
Niğde
Niğde'de Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndan dönerek meydana kadar pedal çevirdi.
Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, yaptığı konuşmada, "Bu pazar Ömer Halisdemir Meydanı’nda toplandık. 12'ncisini düzenlediğimiz sağlığa pedal çevirme etkinliğimize katılan bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Yeşilay." dedi.
Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü ve vatandaşlar katıldı.
Kırıkkale
Kırıkkale'de düzenlenen bisiklet turu, Cumhuriyet Demokrasi Meydanı'nda başladı.
Yaklaşık 100 kişinin katıldığı 6 kilometrelik parkur, Cumhuriyet Demokrasi Meydanı'nda tamamlandı.
Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın sadece madde bağımlığıyla değil her türlü bağımlılıkla mücadelede çok kıymetli hizmetler yaptığını belirtti.
Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Yusuf Çalık ise bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmak istediklerini kaydederek, etkinliğin düzenlenmesine destek olanlara teşekkür etti.
Etkinliğe, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Gaziantep Üniversitesi önünde başlayan etkinlik, Demokrasi Meydanı'nda sona erdi. Etkinliğe 100'e yakın amatör ve profesyonel bisikletçi katıldı.
Sağlıklı yaşam bilincini artırmayı amaçlayan etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de pedal çevirdi.
Şahin, AA muhabirine, tüm Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu etkinliğinin Gaziantep'te coşkuyla yapıldığını söyledi.
Bisiklet turunun sağlık ve sporla kalanların buluştuğu nokta ve gün haline geldiğini ifade eden Şahin, "Gaziantep spor şehri. Bisiklet sporunun algısını oluşturmak istiyoruz. İnşallah etkin bir gün olacak. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.
Yeşilay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Haluk Şen ise bisiklet turunun, farkındalık oluşturmak, bağımlılıktan uzaklaştırılıp spora teşvik etmek amacıyla her yıl Yeşilay tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı.
Kilis
Kilis'te "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başlayan tur, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Farkındalık yaratmak için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Kilis Vali Yardımcısı Murat Demirbilek, "Kilis'te Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadelede çok güzel şeyler yapılıyor. Bu anlamda Yeşilay çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bağımlılıkla mücadelede Valilik olarak her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bisiklet turuna katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Etkinliğe kurum müdürleri, STK temsilcileri, Yeşilay ve Kızılay gönüllüleri ile vatandaşlar katıldı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş’ta "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla gerçekleştirilen 12. Yeşilay Bisiklet Turu, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünden başladı.
Yeşilay yelekleri giyen katılımcılar, Alpaslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaklaşık 5 kilometre pedal çevirerek turu başladıkları noktada tamamladı.
Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkan Yardımcısı Ahmet Uçar, yaptığı açıklamada, Yeşilay öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, Kahramanmaraş olarak sağlıklı yaşam için pedal çevirdiklerini söyledi.
Bisiklet turunun tüm illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini hatırlatan Uçar, Yeşilay Bisiklet Turu’nun sadece bir spor etkinliği olmadığını, sağlıklı ve bilinçli bir yaşamın önemine dikkat çeken toplumsal bir mesaj taşıdığını ifade etti.
Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan da ülke genelinde gençlerin ve yaşlıların spora yönlendirilerek obezite ve bağımlılıklardan korunmasının büyük önem taşıdığını, bu amaçla düzenlenen etkinliklerin devam etmesi gerektiğini dile getirdi.
Malatya
Malatya'da "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" temasıyla Battalgazi Belediyesi önünden başlayan tur, Kırkgöz Sahili'nde tamamlandı.
Sağlıklı ve hareketli yaşamın öneminin vurgulandığı turda, birçok vatandaş pedal çevirdi.
Etkinliğe, kurum müdürleri, Yeşilay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.
Adıyaman
Adıyaman'daki etkinlik ise Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirildi.
Sağlıklı ve hareketli yaşamın öneminin vurgulandığı etkinlikte, birçok vatandaş pedal çevirdi.
Etkinliğe, kurum müdürleri, Yeşilay gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.
Edirne
Turun Edirne ayağı Selimiye Meydanı'ndan başladı.
Meydanda toplanan bisikletliler, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç'un işaretiyle başladıkları turda Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ne kadar yaklaşık 8 kilometre pedal çevirdi.
Edirne'deki tura yaklaşık 200 bisikletli katıldı. Bazı aileler tandem bisikletleriyle çocuklarını da tura dahil etti.
Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelede "bağımsızlık seferberliği" başlatıldığını söyledi.
Bu kapsamda pek çok etkinlik gerçekleştirildiğini belirten Bayrak, spor etkinliklerine önem verdiklerini vurguladı.
Spor yapmanın sağlığa faydalarına işaret eden Bayrak, "Spor bağışıklığı güçlendirir, sosyalleşmeyi sağlayıp bireyin motivasyon ve enerjisini artırır. Yeşilay olarak her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu faydalı amaç için bugün bisiklet turu düzenliyoruz." dedi.
Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ile Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesi Başkanı Abdülhamit İriş de destek verdi.
Kırklareli
Kırklareli'nde de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup, Karaumurbey Caddesi ardından Sungurbey Caddesi'ni geçerek, Karahıdır Korusu'na ulaştı.
Grup, yaklaşık 6 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.
Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA
Etkinlikte, görme engelli iki kişi de kılavuz sürücüler eşliğinde bisiklete bindi.
Kırklareli Valisi Uğur Turan ile Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de etkinliğe katıldı.
Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya, bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.
Bisikletin aynı zamanda çevreci bir ulaşım aracı olduğunu ifade eden Karakahya, günlük yaşamda bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını istediklerini belirtti.
Tekirdağ
Tekirdağ'da da sahil dolgu alanında başlayan bisiklet turu, şehrin gezilmesinin ardından aynı yerde sona erdi, katılımcılara ikramda bulunuldu.
Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir neslin, sağlıklı bir gelecek anlamı taşıdığını vurguladı.
Soykırlı, 8 kilometrelik bir bisiklet turu düzenlediklerini belirterek, toplumun bağımlılıklardan uzak durması için mücadele ettiklerini dile getirdi.
Diyarbakır
Merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75'te, aralarında çocukların da bulunduğu katılımcılar, merkez Sur ilçesindeki tarihi Hz. Süleyman Camisi'ne kadar pedal çevirdi.
Fotoğraf: Mehmet Sıddık Kaya/AA
Katılımcılarla pedal çeviren Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı İhsan Aslan, etkinliğin sonunda gazetecilere, bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamanın önemine dikkati çekmek için pedal çevirdiklerini söyledi.
Aslan, şöyle konuştu:
"Her pedal sağlıklı yaşama atılan bir adım. Her kilometre bağımlıklardan uzak özgür bir geleceğin temsili. Yeşilay olarak bizler sadece mücadele eden değil aynı zamanda yaşamı yeniden inşa eden, umut aşılayan bir anlayışla çalışıyoruz. Bugün de bu anlayışla yola çıkıyoruz."
Elazığ
Etkinliğin Elazığ ayağında Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, pedal çevirmeye başladı.
Kent merkezinde tur atan bisikletliler, etkinliği başlama noktasında sonlandırdı.
Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Harun Gündüz, gazetecilere, derneklerinin bireylerin bedenen ve ruhen güçlü olması için bağımlılıkla mücadele ettiğine dikkati çekti.
Düzenlenen etkinliğin bu mücadelenin bir parçası olduğunu ifade eden Gündüz, şunları kaydetti:
"Sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığı hem bedenimizi hem de geleceğimizi tehdit ediyor. Biz ise bu tehditlere karşı hareket, dayanışma ve bilinçle cevap veriyoruz. Bugün attığımız her pedal, bu farkındalığın sesi oluyor. Bisiklet sadece bir spor aracı değil, özgürlüğün, sağlığın, doğaya saygının da sembolüdür. Bugün çevreye zarar vermeden, sağlığımızı destekleyen bir etkinlikle bir aradayız. Bu da aslında Yeşilay'ın 'iyi ve sağlıklı yaşam' mesajının en güzel örneklerinden biridir."
Batman
Batman'da, Turgut Özal Bulvarı'nda buluşan bisikletliler, Atatürk Parkı'na kadar pedal çevirdi.
Etkinliğe katılan Yeşilay Batman Şubesi Onursal Başkanı Şehmus Yılmaz, basın mensuplarına, gençlerin bisiklet sürmesini önemsediklerini söyledi.
Bisiklet turuna yoğun katılım olduğunu belirten Yılmaz, "Bisiklet alışkanlığının ülkemizde yaygınlaşması hem hava kirliliği hem de farkındalık anlamında iyi olacak. Bütün insanlarımızın bu tür etkinliklere katılmasını istiyorum." şeklinde konuştu.
Bingöl
Turun Bingöl ayağı da Bingöl Kapalı Spor Salonu önünden başladı.
Katılımcılar, Çapakçur Viyadüğü, Polisevi Kavşağı ve Genç Caddesi güzergahlarında pedal çevirdi.
Fotoğraf: Ahmet Dengeşik/AA
Etkinlik, başladığı yerde son buldu.
Katılımcılarla pedal çeviren Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yeşilay'ın Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ve toplumda farkındalık oluşturmak için çok sayıda faaliyet gerçekleştirdiğini belirtti.
Yeşilay'ın düzenlediği faaliyetlerden birinin de 12 yıldır başarılı bir şekilde yürüttüğü bisiklet turu olduğunu vurgulayan Usta, "Şu anda 81 ilimiz ile aynı anda bisiklet turu yaptık. Biz de Yeşilay'ımız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz koordinesinde yaklaşık altı kilometrelik bir parkurda bisiklet turu düzenledik." ifadelerini kullandı.
Trabzon
Tura katılmak için Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya gelen bisikletliler, millet bahçesine kadar pedal çevirdi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, yaptığı konuşmada, insanların korunaklı limanlara ihtiyacı bulunduğunu belirterek, bunlardan en önemlisinin de spor olduğunu ifade etti.
Fotoğraf: Enes Sansar/AA
Gençlerin her türlü sporu yapmasının önemli olduğuna değinen Kanca, "Biz de belediye olarak insanları doğru yola sürüklemek için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay ile elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. 2011'den beri başlayan ve bu yıl 12'ncisi düzenlenen geleneksel bisiklet turunun hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise amaçlarının bütün gençlerin ve çocukların spor faaliyetlerine katılması olduğunu dile getirerek, "Spor çok önemli ve çok değerli. İnsanlar spor yaptığı zaman duygularını en iyi şekilde kontrol edebilme gücüne sahip oluyor." ifadelerini kullandı.
Yeşilay Trabzon Şube Başkanı Işıl Demir Güner de katılımcılara teşekkür ederek, herkesi spor yapmaya ve sağlıklı yaşamaya davet etti.
Giresun
Giresun'da Cumhuriyet parkında başlayan bisiklet turu, sahil güzergahının ardından Atatürk Meydanı'nda sona erdi.
Yeşilay Giresun Şube Başkanı Cengiz Cindemir, yaptığı açıklamada, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.
Fotoğraf: Atakan Çıtlak/AA
Cindemir, bisiklet turunun geleneksel hale geldiğini hatırlatarak, "Bu yıl 12'ncisini organize ediyoruz. Bugün sağlığın keyfini hep birlikte sürüyoruz. Herkesi sağlıklı yaşam için bisiklet kullanmaya ve spor yapmaya davet ediyoruz." dedi.
Rize
Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan bisiklet turuna katılanlar, 7 kilometrelik güzergahın ardından Portakallık Mahallesi'nde bitiş çizgisine ulaştı.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, yaptığı açıklamada, tek bağımlılığın bisiklet olmasını temenni ederek, "Bisiklet kalp ve damar sağlığımızı korur. Çok iyi bir egzersiz aracıdır. Kas sağlığımıza iyi gelir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Hepinizi bisikletli bir yaşama davet ediyorum." dedi.
Fotoğraf: Ayfer Koçal/AA
Tüm ülkede yapılan etkinliğin ana temasının bisiklet olduğuna değinen İl Sağlık Müdürü Gökhan Demiral ise sportif faaliyetlerin toplumun her alanına yaymayı istediklerini söyledi.
Yeşilay Şube Başkanı Selçuk Beşikçi de bağımlılıklardan uzak bir gelecek oluşturmayı istediklerine dikkati çekerek, "Bağımlılıklarla mücadelede her daim ayakta olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." dedi.
Bayburt
Bayburt'ta "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla geleneksel "12. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle Türkiye'deki tüm illerde eş zamanlı düzenlenen turun Bayburt'taki ayağı Tarihi Saat Kulesi Meydanı'nda başladı.
Katılımcılar, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek için kent merkezinde pedal çevirdi.
Etkinlik sonunda kura ile katılımcılara top ve bisiklet dağıtıldı.
Artvin
Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen etkinlikte gençlik merkezinde bir araya gelen bisikletliler, şehir stadına kadar pedal çevirdi.
Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, yaptığı açıklamada, ilçenin önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, sporun sağlıklı yaşamın en önemli parçası olduğunu kaydetti.
Bisiklet turuna Arhavi ilçe Kaymakamı Burak Çimşir, kurum yöneticileri ile farklı yaş gruplarından çok sayıda kişi katıldı.
Etkinlik sonunda katılımcılar, horon oynayarak eğlendi.
Sakarya
Tura Sakarya'dan katılmak için millet bahçesinde toplanan bisikletliler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar pedal çevirdi.
Yeşilay Sakarya Şube Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, AA muhabirine, Türkiye genelinde düzenlenen etkinliğin, insanları spora teşvik etmek, Yeşilay hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını söyledi.
Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA
Toplumu bağımlılıklar konusunda bilgilendirmek istediklerini belirten Genç, "Sigara, alkol, madde, teknoloji gibi bağımlılıklarla mücadele konusunda vatandaşımızı sürece katmak istiyoruz. Vatandaşların bu sürece katılması, daha fazla insana ulaşılmasına vesile olacaktır. Medyanın da katkı vermesi, daha geniş kitlelere ulaşmamızı sağlayacaktır. Bağımlılıkla mücadele konusunda ortak çalışmak zorundayız." diye konuştu.
Sakarya Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Şefik Akar da bisiklet turu için bir araya geldiklerini kaydederek, "Türkiye genelinde yapılan bu etkinliğe biz de katıldık. Herkesi bisiklete binmeye davet ediyoruz." dedi.
Bolu
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Yeşilay Bolu Şube Başkanı Bayram Erden ve bisikletliler, Anıtpark'ta hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra tura başladı.
Etkinlik sonunda katılımcılara, ikramlarda bulunuldu, çekilişle hediyeler verildi.
Erden, gazetecilere, sağlıklı yaşama dikkati çekmek için düzenlenen etkinliğin ilgi gördüğünü söyledi.
Hareketli yaşamın önemine işaret eden Erden, Yeşilay olarak bağımlılıklarla mücadele etmenin yanı sıra sağlıklı yaşamı desteklediklerini vurguladı.
Erden, bisiklet sürmenin sağlıklı yaşam için önemli aktivite olduğunu kaydetti.
Kocaeli
Kocaeli'de düzenlenen bisiklet turu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayarak Kocaeli Kongre Merkezi'nde sona erdi.
Yeşilay Kocaeli Şube Başkanı Murat Ustaoğlu, bisiklet turunun tüm illerde eş zamanlı düzenlendiğini belirterek, etkinliğe Kocaeli'de 100'ün üzerinde bisikletlinin katılmasını öngördüklerini söyledi.
Fotoğraf: Makbule Beyza Günbey/AA
Ustaoğlu, insanları bağımlılıktan kurtarırken bunun yerine başka alışkanlıklar eklemeleri gerektiğini dile getirdi.
Tura katılan Mahir Hatunoğlu da bisiklet sürmenin çocukluğundan beri hobisi olduğunu, o zamandan bu yana da bisiklet kullandığını kaydetti.
Bu tarz etkinliklere katılamaya çalıştığını ifade eden Hatunoğlu, "Bağımlılıktan kurtulduktan sonra bisiklet sürmeye başlanırsa çok faydalı olur. Ciğerleri açar, beden güçlenir. Terleme yoluyla toksinleri atarsınız. Bisiklet sürmenin bağımlılığa karşı faydası çok." diye konuştu.
Karabük
Karabük'te Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndan başlayan tur, Yenişehir Çamlık Camisi'nde sona erdi.
Fotoğraf: Yusuf Korkmaz/AA
Yeşilay Karabük Şube Başkanı Ahmet Ustaoğlu, gazetecilere, etkinlikle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
Ustaoğlu, Yeşilayın bağımlılıkla ilgili çalışmalarına değinerek, "Bağımlılıkla mücadele, devletimizin en üst kademesinden en alt görevlisine kadar herkesin görev aldığı büyük bir mücadelenin adıdır." dedi.
Bursa
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan yaklaşık 300 bisikletlinin katılımıyla başlayan tur, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tamamlandı.
Burada grup adına açıklama yapan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalara kararlılıkla devam ettiğini söyledi.
Fotoğraf: Cem Şan/AA
Arvas, Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonlarından biri olan Yeşilay Bisiklet Turu'nu bu yıl "Sağlıklı Yaşamın Keyfini Birlikte Sürelim" sloganıyla gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Bisiklet tutkunu her yaştan katılımcı sağlıklı bir yaşamın önemine vurgu yapmak ve bağımlılıklara karşı güçlü bir mesaj vermek amacıyla pedal çevirdi. Etkinliğimizin 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü öncesinde gerçekleştirilmesi ayrıca anlamlıdır. Bu vesileyle bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmekle kalmadık. Bisikletin bir spor dalı, bir ulaşım aracı ve sağlıklı yaşam biçimi olarak toplumda daha fazla yer bulması gerektiğine de vurgu yaptık."
Fotoğraf: Cem Şan/AA
Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği, Bursa Yeşilay Spor Kulübü, Spontan Bisikletçiler Grubu, Nilüfer Kent Konseyi Bisiklet Grubu ve Eşpedal Bursa Temsilciliği üyeleri de katıldı.
Eskişehir
Yeşilay tarafından Türkiye genelinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen "Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu", Eskişehir'de yoğun katılımla gerçekleştirildi.
Tur, Odunpazarı Meydanı'ndan başlayıp Valilik, Atatürk Caddesi ve Hasan Polatkan Bulvarı'ndan geçerek Odunpazarı Meydanı'nda sona erdi.
Fotoğraf: Zehra Ongan/AA
Sağlıklı yaşam bilincini artırmayı amaçlayan etkinlikte Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de pedal çevirdi. Adıgüzel, Türkiye genelinde gerçekleştirilen organizasyona Anadolu Üniversitesi olarak destek verdiklerini söyledi.
Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci de etkinliğin şenlik havasında geçtiğine dikkati çekti.
Çanakkale
Çanakkale'de bisiklet turu, Kordon Boyu'nda gerçekleştirildi.
Yeşilay Çanakkale Şube Başkanı Nilay Köleoğlu AA muhabirine, etkinliği çocuklar ve Çanakkale halkıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.
Fotoğraf: Burak Akay/AA
Bugün bağımlılıklara "hayır" demek için pedal çevirdiklerini anlatan Köleoğlu, şöyle konuştu:
"Faaliyetimiz 81 ilde düzenleniyor. Çanakkale'de ise bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Etkinliğimize katılım yoğun. Sosyal medya hesaplarımızdan yaptığımız çağrımız yoğun ilgi gördü. Hep birlikte güzel ve anlamlı bir gün geçireceğiz. Bu etkinliğimiz ayrıca önleme faaliyetimiz arasında yer alıyor. Biz gençlerimize hayır demeyi, spor yapmayı ve sağlıklı yaşamayı öneriyoruz. Bunun için de buradayız."
Kütahya
Kütahya'da, Zafer Meydanı'ndan tura başlayan bisikletliler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan Yunus Emre Mahallesi'ndeki Yeşilay Spor Kompleksine ulaştı.
Burada katılımcılara yağmurluk, şapka ve kalem hediye edilerek ikramlıklar sunuldu.
Fotoğraf: Ramazan Doğan/AA
Yeşilay Şube Başkanı Mehmet Bilgili, yaptığı açıklamada, yağışlı havaya rağmen etkinliğin ilgi gördüğünü söyledi.
Bisiklet turunun geleneksel hale geldiğini hatırlatan Bilgili, "Bisiklet turumuz sadece sportif bir faaliyet değil. Turumuz, aynı zamanda sağlıklı yaşam kültürünü toplumun her kesimine yayma hedeflerimizi, bağımlılıklara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemizin ve birlikte inşa ettiğimiz bağımsız bir geleceğin simgesidir." diye konuştu.
Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Tuna Şimşek Arslan, Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin, Yeşilay şube yönetim kurulu üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Balıkesir
Balıkesir'de Kurtdereli Spor Salonu önünden başlayan tur, BM 75. Yıl Gençlik Merkezi önünde sona erdi.
Çok sayıda kişinin katıldığı turda renkli görüntüler oluştu.
Yeşilay Balıkesir Şube Başkanı Mürşit Canbulat, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, Yeşilay olarak farkındalık programlarını sürdüreceklerini dile getirdi.
Yalova
Yalova'daki tur, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelmesiyle başladı.
Sahilden Yürüyen Köşk'e pedal çeviren katılımcılar, buradan da Çiftlikköy ilçesindeki Engelsiz Kafe'ye ulaştı.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yapılan geri dönüşle sona eren etkinliğe, Vali Hülya Kaya, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Bilecik
Bilecik'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden tura başlayan bisikletliler, kent merkezini dolaşarak Cumhuriyet Meydanı'na geldi.
Burada katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi, hediye çekilişi yapıldı.
Yeşilay Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu, etkinliğin ilgi gördüğünü söyledi.
Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek için sporun vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Tekelioğlu, "Turdaki amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi bağımlılıktan uzak durmaları için spora yönlendirmek. Bisiklet, en sağlıklı sporlardan biridir." dedi.
Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Murat Ateş, Bisikletliler Derneği İl Temsilcisi Hakan Yavuz ile vatandaşlar katıldı.
Konya
Kılıçarslan Kent Meydanı'nda bir araya gelen bisikletseverler, Mevlana Meydanı'na kadar pedal çevirdi.
Etkinliğe ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Yeşilay Konya Şube Başkanı Zeliha Üstün Argon, Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonlarından birini gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sağlıklı yaşam için sporu önemsediklerini dile getiren Argon, "Sağlığın keyfini birlikte sürelim, mottosuyla hareket edip bağımlılıklara karşı dikkat çekmek istiyoruz. Konya'daki gönüllülerimiz, yönetim kurulu üyelerimiz ve kamu kurumu temsilcilerimizle bugün sabah burada buluştuk. Katılım her sene genişliyor." diye konuştu.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda bir araya gelen bisikletliler, Gazlıgöl, Yeşilyol ve Kurtuluş Cadde'sinde pedal çevirdi.
Tur öncesi meydanda toplanan katılımcılara Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Fotoğraf: Canan Tükelay/AA
Burada konuşan Yeşilay Afyonkarahisar Şube Başkanı Arif Kavas, Afyonkarahisar'da "Sağlığın keyfini birlikte sür" temalı bisiklet turu olduğunu söyledi.
Burada bağımlılığa dikkat çekmek istediklerini kaydeden Kavas, "Sağlıklı yaşamda bağımlılığın önemi yani bağımlılıktan kurtulmak için sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek için kamu kurum kuruluş, özel sektör, öğrencilerle, vatandaşlarla birlikte bisiklet turu yapılacak." dedi.
Etkinliğe, Kavas'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Dilek Hanım Çengel ve vatandaşlar katıldı.
Karaman
Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan bisiklet turu, Topucak Mahallesi'ndeki Yeşilay Karaman Şubesi önünde sona erdi.
Tur öncesi meydanda toplanan katılımcılara, broşür dağıtıldı, Yeşilay'ın çalışmaları hakkında bilgi verildi.
Etkinlik toplu fotoğraf çekilmesi ve Yeşilay Karaman Şubesi'nin ziyaret edilmesiyle sona erdi.
Etkinliğe, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, Karaman Yeşilay Şube Başkanı İhsan Duru, vatandaşlar ve sporcular katıldı.
Adana
Turun Adana etabı, Merkez Park'ta başladı.
Vali Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım'ın da katıldığı etkinlikte amatör ve profesyonel bisikletliler pedal çevirdi.
Fotoğraf: Suna Şahin/AA
Tur, başlangıç yerinde son buldu.
Vali Köşger, turun ardından yaptığı konuşmada, etkinliğin sağlıklı ve bilinçli toplum inşa edilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu söyledi.
Çevrilen her pedalın sağlığa ve aydınlık geleceğe uzandığını dile getiren Köşger, "Yeşilayın öncülüğündeki bisiklet turu, hem sporun birleştirici gücünü hem de toplumsal duyarlılığın etkisini göstermektedir." dedi.
Fotoğraf: Suna Şahin/AA
Karalar da kentte bisiklet yollarını artıracaklarını belirtti.
Yıldırım ise yaptıkları faaliyetler ve etkinlikler hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Mersin
Mersin'de Yeşilay Bisiklet Turu'na katılanlar Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya geldi.
Bisikletlilerin kıyı şeridinde tur attığı etkinlik, başlangıç noktasında sona erdi.
Fotoğraf: Serkan Avci/AA
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de organizasyonda trafik güvenliğini sağlamak için katılımcılara eşlik etti.
Yeşilay Şube Başkanı Kemalettin Erdoğan, AA muhabirine, sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.
Bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Erdoğan, "Gençlerimize Yeşilayın neler yaptığını aktivitelerimizle göstermek istiyoruz. Bu amaçla böyle bir bisiklet turu düzenledik. Spor kulüplerimiz, halkımız ve öğrencilerimiz çok ciddi katkılar sağladı, çok başarılı bir organizasyon yaptık." diye konuştu.
Fotoğraf: Serkan Avci/AA
Etkinliğe, Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, çeşitli bisiklet toplulukları, vatandaşlar ve öğrenciler de katıldı.
Osmaniye
Osmaniye Belediyesinin önünde başlayan turda bisikletliler, giydikleri Yeşilay yelekleriyle Musa Şahin Bulvarı'nda pedal çevirdi.
Millet Bahçesi'nde sona eren etkinlikte 5 yaşındaki bisikletli çocuk katılımcılardan alkış aldı.
Yeşilay Şube Başkanı Osman Kıbrıslıgil, "Yeşilay bisiklet turu sadece sportif bir faaliyet değil aynı zamanda sağlıklı yaşam kültürünü toplumun her kesimine yayma hedefimizin, bağımlılıklara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelenin ve birlikte inşa ettiğimiz bağımsız geleceğin simgesidir." ifadelerini kullandı.
Samsun
Atakum sahilinde bir araya gelen bisikletliler, Yeşilay'ın faaliyetleri ve etkinlik hakkında bilgi verilmesinin ardından pedal çevirmeye başladı.
Bisikletlilerin kıyı şeridinde tur attığı etkinlik, başlangıç noktasında sona erdi.
Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, AA muhabirine, sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde Yeşilay da katkı sağladığı için mutlu olduklarını dile getirdi.
Bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Güneş, "Sağlık için pedal çevireceğiz, bugün de sportif faaliyetle sahadayız. Bisiklete gönül veren vatandaşlarımızla birlikte keyifli sürüş yapacağız. Bisiklet turundan sonra sağlıklı besinler ikram edilecek." ifadelerini kullandı.
Güneş, Yeşilay'ın etkinliklerinin, 7'den 70'e herkese hitap ettiğini sözlerine ekledi.
Sinop
Sinop'ta bisiklet turu için katılımcılar, Uğur Mumcu Meydanı'nda toplandı.
Yeşilay Sinop Şubesi Başkan Vekili Şule Koca Demir, burada yaptığı konuşmada, bisiklet turunun sağlıkla pedal çevirmek, bağımlılıkla mücadele edebilmek ve toplumu sağlıklı yaşama teşvik edebilmek amacıyla düzenlendiğine dikkati çekti.
Fotoğraf: Neziha Nur Uzun/AA
Konuşmaların ardından vatandaşlar, Kurtuluş Caddesi'nden başlayarak sırasıyla Tuzcular Caddesi, Sakarya Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde pedal çevirdi. Bisikletliler, güzergahı tamamlayarak yeniden Uğur Mumcu Meydanı'na döndü.
Turun tamamlanmasının ardından yapılan çekilişle katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.
Kastamonu
Yeşilay, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle hayata geçirilen etkinliğin Kastamonu ayağına katılmak isteyen bisikletliler Merkez Spor Salonu önünde bir araya geldi.
Her yaştan katılımın olduğu bisiklet turunda bisikletliler, Olukbaşı mevkisinde bulunan alışveriş merkezinin önündeki kavşaktan dönerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.
Yeşilay Kastamonu Şube Başkanı Serpil Durgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın bağımlılıklarla 105 yıldır mücadele ettiğini söyledi.
Bisiklet Turu'nun önemine dikkati çeken Durgut, "Çok mutluyuz. Bunu sadece fiziksel bir spor olarak değil bağımlılıklara farkındalık olarak düzenliyoruz. Bu etkinliğe emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Amasya
Amasya'da düzenlenen etkinlikte, katılımcılar bisiklet turu için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplandı.
Müdürlük önünden bisiklet turuna başlayan katılımcılar, Yavuz Selim Meydanı'na kadar pedal çevirdi.
Şube Başkanı Selim Türkmen, amaçlarının gençleri bağımlılıktan uzak tutmak, sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamak olduğunu söyledi.
Bisiklet turunun bu farkındalığın güzel bir parçası olduğunu belirten Türkmen, katılımcılara teşekkür etti.
Etkinlikte Yeşilay gönüllüleri tarafından bağımlılıkla mücadeleye dair bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Bisiklet turuna Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, İl Sağlık Müdürü Dursun Koç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Saraç ve vatandaşlar katıldı.
Tokat
Tokat'ta düzenlenen etkinlikte, katılımcılar bisiklet turu için İl Jandarma Komutanlığı yanında toplandı.
İl Jandarma Komutanlığı yanından bisiklet turuna başlayan katılımcılar, TOKİ konutlarına kadar pedal çevirdi.
Şube Başkanı Cihat Zülfüoğulları, "Etkinliğimize gençlerin katılması bizi mutlu etti. Katılanlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Çorum
Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan yüzlerce bisikletli, Gazi, İnönü ve Akşemseddin Caddelerinde pedal çevirerek Kent Park'ta toplandı.
Etkinlikte konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, Yeşilay’ı herkesin çok iyi bildiğini ifade ederek, "Hepiniz bilgisayara çok meraklısınız. Yeşilay'ın sitesini gezerseniz ne kadar önemli işler yaptığını, ne kadar çok etkinlik içinde olduğunu göreceksiniz." dedi.
Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengili, Türkiye’nin obezitede Avrupa'da birinci, dünyada ikinci sırada olduğunu kaydederek, "Bu çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Hareketsizlik, sağlıksız beslenme, ekran bağımlılığı ve sporsuz bir yaşam obezitenin temel nedenidir. Fazla kilo her zaman hastalıklara davetiye çıkarmakta, kalitesiz bir hayat geçirmeye neden olmakta ve ömrü kısaltmaktadır. Yeşilay da tıpkı bağımlılıklardaki tehlike gibi bu tehlikeyi görerek bisiklet turlarına önem vermektedir." diye konuştu.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yeşilırmak Bölge Koordinatörü İsmail Türker Ejder de Yeşilay'ın tütün ürünleriyle de mücadele ettiğini vurguladı.
Etkinlikte onlarca çocuğa çekilişle bisiklet, kask, gözlük, yağmurluk ve akıllı saat hediye edildi.
Erzurum
Erzurum Kalesi önünde başlayan etkinlikte her yaştan çok sayıda bisikletçi, Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar gidip tekrar başlangıç noktasına geldi.
Vali Mustafa Çiftçi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer'in de katıldığı etkinliğin sonunda katılımcılara verilen numaraların çekilişleri yapıldı ve şanslı bisikletçilere çeşitli hediyeler verildi.
Vali Çiftçi, düzenlenen etkinliğin insan sağlığı için önemli olduğuna değinerek, "Pandemi döneminde 2021-2022 yıllarında yapılan araştırma sonucunda ülkemiz obezitede Avrupa'da 1, dünyada ise 4. sıraya yükselmişti. Demek ki obezite ülkemizde gittikçe yaygınlaşıyor. Gerçekleştirdiğimiz etkinlik bununla mücadeleden bir tanesi. Bu ve buna benzer etkinliklerin obezite ile mücadele konusunda farkındalık oluşturacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Emirhan Tanay da etkinliğin 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiğini anlatarak, "Can Erzurum projesi kapsamında merkez ve 20 ilçede 6 bin 500 çocuğumuza ulaştık. 2024 yılı itibariyle 120 şube arasında farkındalık projeleri kapsamında en çok faydalanıcıya ulaşan şube olduk. Görsel ve edebi alanda 6 bin 248 eserle Türkiye birincisi olduk. Can Erzurum projemiz yılın en iyi ve ilham veren projesi seçildi. Bunların hepsi güçlü ekiple oldu." diye konuştu.
Ardahan
Ardahan'da etkinlik 80. Yıl Şehir Stadyumu'nda başladı.
Stadyumda toplanan bisikletliler, Yeşilay Ardahan Şube Başkanı Tolgay Gökdemir'in işaretiyle pedal çevirdi.
Tura katılanlar stadyum ile Ardahan-Artvin kara yolu arasında 5 kilometrelik mesafede pedal çevirdi.
Yaklaşık 120 bisikletlinin katıldığı etkinliğe bazıları çocuklarıyla tura katılım sağladı.
Gökdemir, etkinliğe ilginin büyük olduğunu aktararak, katılımcılara teşekkür etti.
Ağrı
Ağrı'da da Yeşilay gönüllüleri bisiklet turunda bir araya geldi.
AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan, gençlik merkezi önünde toplanan grupla etkinliğe başladı.
Bisikletliler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önüne kadar pedal çevirdi.
AK Parti İl Başkanı Yıldız, kentte bu tür etkinliklerin olmasının önemli olduğunu ve farkındalık oluştuğunu söyledi.
Erzincan
Erzincan'da Yeşilay gönüllüleri bisiklet turunda bir araya geldi.
Sağlıklı yaşama dikkati çekmek amacıyla ülke genelinde eş zamanlı başlatılan "12. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu" için Kızılay Meydanı'nda toplanan grup, buradan Ordu Caddesi, Ergenekon Bulvarı ile Halitpaşa Caddesi'ne kadar devam etti.
Bisiklet turuna Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, Yeşilay Erzincan Şubesi Başkanı Sinan Aslan, kamu kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.