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Yaşam

110 yaşındaki Hayriye nineye Anneler Günü hediyesi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 110 yaşındaki Hayriye Aybastı'yı Anneler Günü'nde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

Hayati Akçay  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
110 yaşındaki Hayriye nineye Anneler Günü hediyesi -Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Ordu

Güler, Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde kızı ve torunlarıyla yaşayan 3 çocuk, 6 torun sahibi Hayriye Aybastı'yı ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

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Hayriye Aybastı ile bir süre sohbet eden Güler, gazetecilere, Aybastı'nın 110 yaşına geldiğini ve bu özel günde kendisini unutmadıklarını söyledi.

Çocuklarının ve torunlarının yakından ilgilendiği Aybastı'nın sağlığını gayet iyi gördüğünü ifade eden Güler, Aybastı'ya sağlığına iyi baktığı için tebrik etti.

Güler, Hayriye Aybastı'ya uzun ömürler dilediğinde bulunarak, Aybastı'nın doğal beslendiğini ve bu vesileyle doğal beslenmenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Aybastı da Anneler Günü dolayısıyla ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mutlu olduğunu ifade etti.

Bazı zamanlarını köyde bazı zamanlarını Altınordu ilçesindeki evde geçirdiğini anlatan Aybastı, köyde bahçe işleriyle ilgilendiğini, evde ise çorap ve kazak örerek zaman geçirdiğini belirtti.

Aybastı, yumurtayı çok sevdiğini, yoğurt yediğini ve köyde yaptığı turşuların suyunu da içmeyi ihmal etmediğini aktararak, kendisiyle ilgilenen çocukları ve torunları sayesinde sağlıklı kalmayı başardığını kaydetti.





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