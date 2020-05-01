1 Mayıs'ı tarlada çalışarak geçiriyorlar
Kilis'te ve Kayseri'de tarım işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tarlalarda çalışarak geçiriyor.
Kilis
Dünya genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan tedbirlerin gölgesinde çalışan işçiler, üretime katkı sunmanın haklı gururunu yaşıyor.
Tarlasında yetiştirdiği maydanozları toplayan Kilis Merkez Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Canarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına ve ramazana rağmen ürecilerin 1 Mayıs'ı tarlalarında vatandaşa hizmet ederek geçirdiğini söyledi.
İşçinin asıl bayramının nasırlı ellerinin emeğini aldığı gün olduğunu ifade eden Canarslan, "Bizim özel günlerde tatil yapma lüksümüz yok. Üretmezsek insanlık aç kalır biz üretmeliyiz ki geleceğimiz teminat altına alınsın. Biz üretmeliyiz ki topraklarımız daha gür, bitkilerimiz ağaçlarımız daha güzel, geleceğimiz daha neşeli olsun. Çocuklarımızın geleceği için bizim sürekli tarlada arazide üretiyor olmamız lazım." diye konuştu.
Kentte ürettikleri ürünlerin Güneydoğu Bölgesi başta olmak üzere birçok ilde tüketildiğini anlatan Canarslan, geleceğin tarıma endeksli olduğunu bu nedenle tarımın en iyi şekilde desteklemesi gerektiğini söyledi.
Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir de emek olmadan sermaye olmayacağını ifade etti.
1 Mayıs'ın işçi ve emekçinin alın teri bayramı olduğuna işaret eden Özdemir, "Şu anda çiftçilerimiz sahada sofralarımız raflarımız boş kalmasın diye her koşulda üretime devam etmektedir. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen koronavirüse rağmen yine çiftçilerimiz sahada üretmeye devam etmektedir." dedi.
Kayseri'de çiftçiler aralıksız çalışıyor
Kayseri İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mümtaz Hacıpaşaoğlu, Bünyan ilçesinde çiftçileri ziyaret etti.
Hacıpaşaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de köylünün, çiftçinin üretim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Hayvansal, bitkisel üretim aksamadan devam ediyor. Biz de çiftçimizin, üreticimizin yanındayız. Onlara destek veriyoruz." dedi.
Hayvancılıkla uğraşan Hüseyin Önder Yıldırım da Türkiye'nin tarım ve hayvancılıkta sorun yaşamayacağını söyledi. Yıldırım, "Vatandaşların bu süreçte evde kalmalarını tavsiye ediyorum. Bizler onlar için buradayız ve üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.
Yem üretimi yapan Mustafa Gökçe, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Hayvancılıkla uğraşan Hatem Erdoğan da yaklaşık 100 koyun ve 90 kuzusu olduğunu, bugün görevlilerin gelerek hayvanlarına küpe taktıklarını ve aşı yaptıklarını ifade etti.
Kendileri için herhangi bir kısıtlama bulunmadığı için mutlu olduklarını belirten Erdoğan, yetkililere teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.