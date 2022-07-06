1,1 tonluk 'Rocky' Adıyaman'da satışa çıkarıldı
Adıyaman'daki hayvan pazarında satışa çıkarılan 1,1 tonluk "Rocky" adlı kurbanlık büyükbaş, alıcısını bekliyor.
Adıyaman
Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar Bahçecik Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında, kentin çeşitli bölgelerinden ve çevre illerden getirilen küçükbaş ve büyükbaşlar kurbanlıkları inceleyerek fiyat araştırması yapıyor.
Besici Habil Aydınlık, AA muhabirine, "Rocky"nin pazarın en büyük hayvanlarından biri olduğunu söyledi.
Kurbanlıkta karkas olarak yaklaşık 650 ile 700 kilogram etin bulunduğunu ifade eden Gürbüz, Rocky'nin 1 ton 100 kilogram ağırlığında olduğunu kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.