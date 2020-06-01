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Yaşam

Kerküklü gençler Kovid-19'a karateyle meydan okuyor

Irak’ın Kerkük kentinde bir grup genç, karate yaparak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) meydan okuyor.

Ali Makram Ghareeb   | 01.06.2020
Kerküklü gençler Kovid-19'a karateyle meydan okuyor Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Irak’ın Kerkük kentinde bir grup genç, karate yaparak yeni tip koronavirüse (Kovid-19) meydan okuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık iki aydan bu yana okulları tatil olan gençler, haftada üç gün bir araya gelerek icra ettikleri karate sporuyla bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Yaşları 10 ile 25 arasında değişen gençleri bir araya getiren gönüllü karate eğitmeni Ömer et-Timimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlere haftada üç gün karate eğitimi verdiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle okulları tatil edilen ve evden çıkamayan gençlerin kilo almaya başladıklarını aktaran Timimi, fazla kilolarından kurtulmak isteyen gençlere sosyal mesafeyi koruyarak spor yaptırdığını ifade etti.

Spora kısa süre önce başlamalarına rağmen gençlerin ilgisinin giderek arttığını söyleyen Timimi, zamanlarının büyük bölümünü evde cep telefonuna ayırmak yerine sporla vakit geçirmenin onları da mutlu ettiğini dile getirdi.

Timimi, yapmış oldukları çalışmanın Kerkük'teki çeşitli sivil toplum örgütlerinin de dikkatini çektiğini onlardan, koronavirüs sürecinden sonra gençlere spor alanlarında daha iyi imkan tanıma sözünü aldıklarını söyledi.

Gençlerin en çok bu süreçte spora ihtiyaç duyduğunu belirten Timimi, sporun yanında gençlere salgından korunma yolları ve dezenfekte ile ilgili bilgilendirmede de bulunduklarını aktardı.

Eğitime katılan Ahmet Sami de arkadaşlarıyla birlikte karateye başladığını ve çok faydalandıklarını söyleyerek bir yandan spor yaptıklarını bir yandan da dünyayı etkisi altına alan koronavirüse meydan okuduklarını dile getirdi.

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