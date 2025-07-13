İstanbul Boğazı'nda yunuslar görüntülendi
İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde yunus balıkları görüntülendi.
İstanbul
İstanbul Boğazı'nda yüzen yunuslar, vatandaşları kendilerine hayran bıraktı.
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