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İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıldönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri için düzenlenen programda konuşuyor.
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Yaşam

İstanbul Boğazı'nda yunuslar görüntülendi

İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde yunus balıkları görüntülendi.

13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
İstanbul Boğazı'nda yunuslar görüntülendi Fotoğraf: Hakan Akgün / AA

İstanbul

İstanbul Boğazı'nda yüzen yunuslar, vatandaşları kendilerine hayran bıraktı.

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