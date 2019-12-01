Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı.
İstanbul, Kars
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 2017 yılında Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında ticari araçlar için zorunlu hale getirilen uygulama başladı.
İstanbul'da Esenler Otogarı'nda yapılan denetimde, trafik polislerince yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastikleri kontrol edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için farklı il ve ilçelere yolcu taşıyan otobüslerde denetim yaparak, lastiklerin kış lastiği olup olmadığı ve lastik diş derinliklerini inceledi.
Ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.
Kış lastiği dışında çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanları bulundurmayan sürücülere 108 lira tutarında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenecek.
Kurallara uymayan araçların işletmecisine 625 lira tutarında Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenirken, bu araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olan memur tarafından izin verilecek.
Kars
Kars'ta da sanayi sitesine araç lastiklerini değiştirmeye gelen vatandaşların taleplerini karışlamaya çalışan sanayi esnafı da yoğun mesai harcıyor.
Esnaf Ali Kemal Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu ve vatandaşların kış lastiklerini taktırdığını söyledi.
Vatandaşların daha rahat ve huzurlu şekilde yolculuk yapabilmesi için lastik değişimini yaptırması gerektiğini anlatan Oktay, "Araç sahiplerinin can ve mal güvenliği için kış lastiğini taktırmaları lazım. Bugün kış lastiği uygulaması başladı, 1 Nisan'a kadar devam edecek." dedi.
Oktay, kış uygulamasının başlamasıyla yoğunluk yaşadıklarını ancak talepleri karşılamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını sözlerine ekledi.
"Güvenliğimiz için uygulamadan memnunuz"
Sarıkamış ve Selim ilçelerindeki lastikçilere de akın eden vatandaşlar, kar lastiklerini değiştirip trafiğe çıktı.
Vatandaşlardan Fırat Çelik de zorunlu kış lastiği uygulamasından dolayı aracına kış lastiği taktırdığını belirterek, "Bizim güvenliğimiz için uygulamadan memnunuz ve bütün sürücülere hayırlı sürüşler diliyorum." dedi.
Erzurum
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasıyla Erzurum-Ağrı kara yolunda denetimler yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzurum-Ağrı yolunda denetim yaparak, kara yolunda seyreden otobüs, kamyon, tır, tanker ve minibüslerin lastiklerini kontrol etti.
Yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar kontrol noktasında durdurularak, lastiklerinin kış lastiği olup olmadığı ile lastik diş derinlikleri incelendi.
Bazı ilçelerde de jandarma personelince, vatandaşların güvenle seyahat edebilmeleri için "kış lastiği" uygulaması yapıldı.
Ekipler, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.