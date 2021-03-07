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Zonguldak'ta LED ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben, Zonguldak'ta LED ekranlara "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

Gökhan Yılmaz   | 07.03.2021
Zonguldak'ta LED ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı

Zonguldak

New York'ta "Silenced Turkey" imzasıyla kullanılan "Stop Erdoğan" ilanına Zonguldak'tan da tepki geldi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın talimatıyla "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak, kentteki LED ekranlarda "Love Erdoğan" görseline yer verildi.

Alan, sosyal medya hesabından LED ekranlara yansıtılan "Love Erdoğan" görselleriyle "Zonguldak'tan tüm dünyaya selam olsun" paylaşımında bulundu.

FETÖ mensubu bir grup tarafından, New York'taki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verilen "Stop Erdoğan" ilanı, tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

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