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Zonguldak'ta denizde hortum oluştu

Zonguldak'ta kent merkezi ile Kozlu ilçesinde denizde hortum meydana geldi.

Gökhan Yılmaz   | 06.09.2020
Zonguldak'ta denizde hortum oluştu

Zonguldak

Zonguldak kent merkezinin yanı sıra Kozlu ilçesindeki sahil şeridinin yaklaşık 2 kilometre açığında hortum oluştu.

Hortum, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan kısa bir süre sonra kayboldu.


Bazı vatandaşlar, denizdeki hortumu cep telefonlarıyla görüntüledi.

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