Zonguldak'ta denizde hortum oluştu
Zonguldak'ta kent merkezi ile Kozlu ilçesinde denizde hortum meydana geldi.
Zonguldak
Zonguldak kent merkezinin yanı sıra Kozlu ilçesindeki sahil şeridinin yaklaşık 2 kilometre açığında hortum oluştu.
Hortum, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadan kısa bir süre sonra kayboldu.
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Bazı vatandaşlar, denizdeki hortumu cep telefonlarıyla görüntüledi.