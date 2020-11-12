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Zonguldak'a HES koduyla giriş denetimleri başladı

Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il dışından gelenlerin Hayat Eve Sığar (HES) koduyla kente girişine izin verilmesine ilişkin denetimler başladı.

Ferdi Akıllı,Gökhan Yılmaz   | 12.11.2020
Zonguldak'a HES koduyla giriş denetimleri başladı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Zonguldak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda Alaplı, Çaycuma, Gökçebey ve Devrek ilçelerine girişlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından kontrol noktaları oluşturuldu.

Dubalarla ve bariyerlerle yolun bir bölümünü kapatan ekipler, vatandaşların kimliklerinin yanı sıra HES kodu kontrolü yapıyor. Ateşi ölçülen vatandaşların ellerine kolonya dökülüyor ve dezenfektan uygulanıyor.

"Bu kontroller sürmeli"

Araç sürücüsü İlkem Aslıyüksek, gazetecilere, birçok yerde HES kodunun sorulduğunu ifade ederek, "Uygulama yapılması son derece olumlu. Bazen semptom gösterilmeden bu hastalık taşınabiliyor. Kimin ne olduğunu bilmek adına bu önemli. Bu kontroller sürmeli." diye konuştu.

Emre Aydın da vatandaşların daha tedbirli olması gerektiğini belirterek, "HES kodu uygulaması çok güzel. Bu şekilde insanlar takip ediliyor. Evde karantinada olması gereken vatandaşlar dışarı çıkıyor. Bu denetimlerin daha da sıklaşmasını isteriz." dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında dün toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, il dışı kaynaklı vaka sayılarında yükseliş gözlemlenmesi üzerine kent sınırları olan Düzce ili tarafından Alaplı, Karabük tarafından Gökçebey, Bolu tarafından Devrek ve Bartın tarafından Çaycuma ilçelerinin girişlerinde vatandaşlara HES kodu sorgulaması yapılarak, risksiz olanların kentte girişlerine müsaade edilmesi kararlaştırılmıştı.

Risk saptanan (temaslı veya pozitif vaka) kişilerin ise idari para cezası uygulanıp izolasyon süreleri bitene kadar yurda yerleştirilmesi karara bağlanmıştı.

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