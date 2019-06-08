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Zeytinburnu'nda iş yeri yangını

Zeytinburnu'nda Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığının da bulunduğu binada çıkan yangın söndürüldü.

İbrahim Halil Aktürk   | 08.06.2019
Zeytinburnu'nda iş yeri yangını

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Zeytinburnu'nda Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığının bulunduğu 11 katlı binanın 7. katında elektronik cihazlara ait pil deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sırasında binada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

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