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Zap ve Metina'daki terör örgütü hedefleri vuruldu

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

Muhammed Ali Toruntay   | 31.07.2019
Zap ve Metina'daki terör örgütü hedefleri vuruldu

Ankara

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine yönelik hava harekatında bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullandığı hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

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