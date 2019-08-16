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Zap, Gara, Kandil ve Asos'da terör hedefleri vuruldu

Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Barış Gündoğan   | 16.08.2019
Zap, Gara, Kandil ve Asos'da terör hedefleri vuruldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi. 

Harekatlar neticesinde PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

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