Zap, Gara, Kandil ve Asos'da terör hedefleri vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler imha edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Zap, Gara, Kandil ve Asos bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Harekatlar neticesinde PKK'lı teröristlere ait silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.