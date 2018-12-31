Yüksekova'da kar kalınlığı yarım metreyi geçti

Fotoğraf: AA/Özkan Bilgin

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yağışın gün boyu devam ettiği ilçede kar kalınlığı yarım metreyi geçti. Cadde ve sokaklarda biriken kar nedeniyle sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Araç trafiğinin güçlükle sağlandığı ilçede, belediye ekipleri yolları açık tutabilmek için karla mücadele çalışması yürüttü.

Tüm uçak seferleri iptal edildi

İlçede yoğun kar nedeniyle tüm uçak seferleri iptal edildi.

Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın pisti, havalimanı karla mücadele ekiplerince temizlenip, acil inişler de göz önüne alınarak her an kullanıma hazır halde tutuluyor.

Karla mücadele aralıksız sürüyor

Ekipler, Devlet Hava Meydanları İşletme Müdürlüğünce gönderilen tam donanımlı iş makineleri yardımıyla 24 saat aralıksız çalışarak biriken karları temizliyor.

Havalimanı Müdürü Sezgin Değirmenci, çalışmalarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede devam eden yoğun kar nedeniyle personelin dün geceden beri 5 kar küreme, 3 rotatif kar atma, 2 greyderle aralıksız karla mücadele çalışması yürüttüğünü söyledi.

Muhabir: Cemal Aşan-Ulaş Güven