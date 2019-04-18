Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.83
BIST 100
97,023.95
Altın
1,276.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yüksekova'da bazı evleri su bastı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şiddetli yağış ve karların erimesiyle derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı, ahırlar zarar gördü.

Ulaş Güven   | 18.04.2019
Yüksekova'da bazı evleri su bastı

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde derenin taşması sonucu bazı evleri su bastı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Köprücük köyünün yakınından geçen dere, karların erimesi ve şiddetli yağış nedeniyle taştı.

Taşkın sonucu dere kenarındaki bazı evleri su bastı, ahırlar zarar gördü.

Evini su basan bazı vatandaşlar eşyalarını alarak yakınlarının yanına taşındı.

"Evlerdeki su seviyesi 1 metreye kadar çıktı"

Kaymakam Ramazan Kendüzler, yaptığı açıklamada, söz konusu bölgedeki durumu bildiklerini ve sorunun çözümü için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Köy sakinlerinden Ercan Cankurtaran, karların erimesi ve şiddetli yağış nedeniyle derenin taştığını anlatarak, "Beş ev su altında kaldı. Evlerde bazı hastalar vardı. Herkes akrabalarının yanına gitti. " dedi.  

Mert Cankurtaran ise evlerdeki su seviyesinin bir metreye kadar çıktığını, bunun üzerine ihtiyaçlarını karşılayacak eşyaları alarak bölgeden ayrıldıklarını ifade etti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Devrim Muhafızlarını neden terör listesine aldı?
Çin'in Akdeniz'deki ticari hamleleri AB'yi kaygılandırıyor
Türkiye-Belarus ilişkileri ivme kazanıyor
Ajax efsanesi yeniden mi doğuyor?
Almanya-ABD güvenlik ortaklığı çatırdıyor mu?

Benzer haberler

Hakkari'de 'geleceğin yüzücüleri' yetiştiriliyor

Hakkari'de 'geleceğin yüzücüleri' yetiştiriliyor

Hakkari'de patlayıcı ele geçirildi

'Özel kahramanlar' teröristlere geçit vermiyor

Dağlıcalı çocukları Mehmetçik eğlendirdi

Dağlıcalı çocukları Mehmetçik eğlendirdi
Besicilerin kar çilesi nisanda da sürüyor

Besicilerin kar çilesi nisanda da sürüyor
Yüksekova'da mutlu bir Nijeryalı

Yüksekova'da mutlu bir Nijeryalı