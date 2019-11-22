Euro
6.30
Dolar
5.70
BIST 100
107,211.30
Altın
1,464.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de partisinin belediye başkanları toplantısında konuşuyor.
logo
Türkiye

YTÜ'de "Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı" düzenlenecek

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, "Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı" düzenleyecek.

İzzet Taşkıran   | 22.11.2019
YTÜ'de "Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı" düzenlenecek

İstanbul

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden (YTÜ) yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın katılımı ile yapılacak çalıştay, 26 Kasım'da üniversitenin Davutpaşa Yerleşkesinde gerçekleştirecek. 

Gün boyu sürecek çalıştaya Türkiye’deki iktisadi idari bilimler fakültelerinin dekanları katılacak.

Program YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın ile Rektör Prof. Dr. Bahri Şahin’in selamlama konuşmalarıyla başlayacak.

Prof. Dr. Elmas'in, "Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon" konulu konuşma yapacağı çalıştayda, iktisadi ve idari bilimler alanında akreditasyon süreçlerinin mevcut durumu, örgütlenme ve işleyişi konuları ele alınacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sızdırılan İran istihbarat belgeleri ne anlama geliyor?
İsrail’de sandık bağımlılığı
'Son kullanma tarihi geçmiş' bir barış anlaşması: Dayton
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt meselesi: İki ucu keskin bıçak
Batı ile Çin kıskacındaki Hong Kong krizinin küresel boyutları kaygılandırıyor

Benzer haberler

YTÜ'de "Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı" düzenlenecek

YTÜ'de "Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı" düzenlenecek

CHP 'Belediye Başkanları Çalıştayı' düzenleyecek

Türkiye spor turizminden daha fazla pay almak istiyor

'Ülkemiz borun ana vatanıdır'

'Ülkemiz borun ana vatanıdır'