YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti
Yüksek Seçim Kurulunca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasının iptaline karar verildi.
Ankara
Alınan bilgiye göre, seçilmesine engel adli sicil kaydının bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın belediye başkanlığına itiraz edildi.
İtiraz, YSK'nin gündemine geldi. YSK, Aksak'ın seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu ve seçilme yeterliliği şartını taşımadığı gerekçesiyle mazbatanın iptaline karar verdi.
Ceylanpınar'da yeni belediye başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.