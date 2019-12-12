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YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti

Yüksek Seçim Kurulunca, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasının iptaline karar verildi.

Aylin Sırıklı   | 12.12.2019
YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti

Ankara

Alınan bilgiye göre, seçilmesine engel adli sicil kaydının bulunduğu gerekçesiyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın belediye başkanlığına itiraz edildi.

İtiraz, YSK'nin gündemine geldi. YSK, Aksak'ın seçilmeye engel mahkumiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu ve seçilme yeterliliği şartını taşımadığı gerekçesiyle mazbatanın iptaline karar verdi.

Ceylanpınar'da yeni belediye başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.

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