YPG/PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

Terör örgütü YPG/PKK, Afrin'de yaptığı gibi Münbiç ilçe merkezini de çukurlar kazarak çevreledi.

MÜNBİÇ - Levent Tok/Ömer Koparan/Selen Temizer

ABD, Türkiye'ye Münbiç konusunda verdiği sözü halen yerine getirmezken, geçen zaman zarfında terör örgütü YPG/PKK, ilçe merkezinin etrafını kazdığı çukurlar ve toprak setlerle çevirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önceki gün yaptığı açıklamada, 4 Haziran'da ABD ile sağlanan mutabakata dikkati çekmişti. Münbiç'in YPG/PKK'dan temizlenmesi için 90 günlük bir takvim üzerinde anlaşıldığını anımsatan Kalın, ancak daha sonra "oyalama taktiklerinin" devreye girdiğini vurgulamıştı.

AA'nın Münbiç içindeki araştırmaları, örgütün Münbiç'ten çıkmayacakmış gibi ilçeye yerleşmeyi sürdürdüğünü gösterdi.



Bölgedeki AA kaynaklarının tespitlerine göre, YPG/PKK, ağustos 2016'da ABD desteği ile ele geçirdiği Münbiç kent merkezini çukurlar kazarak çevrelemeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aynı ay içerisinde Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatması üzerine örgüt, bu faaliyetine hız verdi. Ancak, ABD'nin nisan ayında Fırat Kalkanı unsurlarına yakın iki bölgede üs kurması, YPG/PKK'nın kazma çalışmalarına ara vermesine neden oldu.

YPG/PKK, kendisinin ilçeden çıkarılmasına yönelik Türkiye-ABD mutabakatı üzerine, haziran ayından itibaren faaliyetlerini hızlandırdı. Örgüt, tüm kent merkezini çeviren çukur ve siper inşasını tamamladı.

Çukurların birleşerek oluşturduğu hat, toplamda 29,3 kilometre uzunluğunda. Örgüt, çukurların önüne derinlikleri değişen toprak setler de inşa etti.

AA'nın temin ettiği uydu fotoğraflarında, söz konusu hatlar gökyüzünden ince beyaz çizgiler şeklinde fark ediliyor.

YPG/PKK, çukurların oluşturduğu hatlar arasına olası savaşta kullanmak üzere tüneller kazdı.

Ana hat içinde bazı bölgelerde uzunluğu 1-3 kilometre civarında başka çukur ve siperler de yer alıyor.

Münbiç'i çevreleyen çukur hatlar sayesinde ilçeye giriş çıkışlar sadece belirli noktalardan yapılabiliyor.

Örgüt, Münbiç'e yönelik olası bir harekata karşı güç toplamaya aralıksız devam ediyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile YPG/PKK'nın Afrin'den çıkarılmasının ardından örgütün bu ilçeden çıkmamak için bir çok noktada çukurlar kazdığı ortaya çıkarılmıştı.

SDG ismini kullanarak teröristlere eğitim

Öte yandan örgüt, Zeytin Dalı Harekatı ile işgalinden kurtarılan Afrin'den kaçarak Münbiç'e gelen unsurlarına eğitim veriyor. Eğitim, ABD desteğiyle, sözde SDG çatısı altında gerçekleştiriliyor.

YPG/PKK ayrıca, Münbiç'in Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sınır konumdaki noktalara askeri yığınak yapıyor.

Kandil elebaşı öncülüğünde Münbiç savunması toplantıları

Afrin'den Münbiç'e gelen Kandil kökenli elebaşları, bu süreç içerisinde SDG unsurları ile "Münbiç'in savunulması" konulu 4 toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıların sonuncusu yaklaşık 2 hafta önce, PKK elebaşlarından, Suriye askeri sahası sorumlusu Nureddin Sofi öncülüğünde yapıldı.

Münbiç'te güvenlik ve istikrar için Türkiye-ABD yol haritası

Türkiye ve ABD, 4 Haziran'da ilçenin teröristlerden temizlenip güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde sağlanması için mutabakata varmıştı.

Mutabakatın ilk somut adımı olarak, 18 Haziran'da Türkiye ve ABD askeri unsurlarının ilçede koordine devriye faaliyeti gerçekleştirmişti. Türkiye ve ABD şimdiye kadar 55 kez koordineli bağımsız devriye görevi icra etti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean J. Ryan, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Münbiç'te çok az YPGli var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Münbiç'in parçası olmayacak." demişti.

Ancak ABD, Münbiç'teki YPG/PKK unsurlarının çekileceğini taahhütünü yerine getirmek için henüz adım atmadı.