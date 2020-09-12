Yozgat'ta şiddetli rüzgar 2 binanın çatısını uçurdu
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde şiddetli rüzgar 2 apartmanın çatısını uçurdu.
Yozgat
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle Hüyük Mahallesi Bekir Bozdağ Bulvarı'ndaki Osmanlı ve Şen Bulut apartmanının çatısı uçtu.
Çatıdan kopan kalas ve kiremitler etrafa saçılırken trafikte aksamalar yaşandı.
Yerköy Belediyesi ekiplerince etrafa saçılan parçalar kaldırılırken yol da trafiğe açıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.