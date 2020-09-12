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Yozgat'ta şiddetli rüzgar 2 binanın çatısını uçurdu

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde şiddetli rüzgar 2 apartmanın çatısını uçurdu.

Ferhat Kayhan   | 12.09.2020
Yozgat'ta şiddetli rüzgar 2 binanın çatısını uçurdu Fotoğraf: Ferhat Kayhan/AA

Yozgat

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle Hüyük Mahallesi Bekir Bozdağ Bulvarı'ndaki Osmanlı ve Şen Bulut apartmanının çatısı uçtu. 

Çatıdan kopan kalas ve kiremitler etrafa saçılırken trafikte aksamalar yaşandı.

Yerköy Belediyesi ekiplerince etrafa saçılan parçalar kaldırılırken yol da trafiğe açıldı.

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