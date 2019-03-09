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Türkiye

Yolları açmak için 5 metrelik karla mücadele ediyorlar

Hakkari'nin İran sınırındaki Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu köy ve mezralardaki yollar, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla ulaşıma açılıyor.

Ulaş Güven   | 09.03.2019
Yolları açmak için 5 metrelik karla mücadele ediyorlar

Hakkari

Hakkari'nin İran sınırındaki Yüksekova ilçesinde yüksek rakımlı zirvelerdeki köy ve mezra yolları, karla mücadele ekiplerinin özverili çalışmasıyla ulaşıma açılıyor.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğine bağlı ekipler, ilçedeki karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ve kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Yüksekova ilçesi Onbaşılar köyüne bağlı Çamdalı mezrasının yolunda kar temizleme çalışması yürüttü.

Bu sırada dağdan gelen kar kütlelerinin bir iş makinesinin üzerine düşmesiyle ekipler zor anlar yaşadı.

Kar altındaki iş makinesini çıkaran ekipler, söz konusu yolu zorlu doğa şartlarına rağmen özverili çalışmaları ile ulaşıma açtı.

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