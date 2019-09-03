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YKS ek yerleştirme tercih başvuruları 5 Eylül'de başlıyor

ÖSYM tarafından üniversitelere ek yerleştirme tercihleri, 5-11 Eylül'de alınacak.

Selma Kasap   | 03.09.2019
YKS ek yerleştirme tercih başvuruları 5 Eylül'de başlıyor

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri, 5-11 Eylül'de alınacak.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019 YKS sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Adaylar, 2019-YKS ek yerleştirme tercihlerini 5-11 Eylül tarihleri arasında "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak yapacak.


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