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Yivli Minare'nin restorasyonunda 40 mezar bulundu

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Antalya'nın silüetini oluşturan simgelerden Yivli Minare'de medrese kapısını gün yüzüne çıkarmak için başlatılan kazılarda bulunan mezarlar, nakledildi.

Hatice Özdemir Tosun   | 19.05.2020
Yivli Minare'nin restorasyonunda 40 mezar bulundu Fotoğraf: Hatice Özdemir Tosun / AA

Antalya

Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat'ın 1230'da inşa ettirdiği ve tarihi Kaleiçi'ndeki surlar ile eski evler arasından yükselen Yivli Minare'de yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Yivli Minare'deki medrese kapısının gün yüzüne çıkarılması için başlatılan kazılarda bulunan 40 mezar, nakledildi.

Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Yivli Minare'nin kalıcı listede yerini alması için kazı ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Çalışmaları bir yıl içerisinde bitirmeyi planladıklarını aktaran Coşar, minareye ait yolun da kazılacağını söyledi.

Medrese kapısının ortaya çıkması için kazı çalışmalarına başladıklarını anlatan Coşar, şunları kaydetti:

"Minarenin avlusunda park ve devasa ağaçlar vardı. Tamamen gezinti alanıydı. Orada sadece kapısı kalan bir medrese var. Kazıya, 'En azından kapıyı ortaya çıkaralım' diye başladık, medresenin temellerini ortaya çıkardık. Kazıya devam ettikçe mezarlar çıktı. Daha önce insanların dolaştığı, ayak bastığı yerden 40 mezar çıkardık ve mezarlığa naklettik. Kazı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının ardından bölgeyi arkeopark gibi ziyarete açacağız."

Her kazı çalışmasında yeni bir veriye rastladıklarını belirten Coşar, kazıda rüzgardan ya da başka nedenlerle savrulan 8 asırlık minareye ait çinilerin de ortaya çıktığını ifade etti.

Eserin yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olduğunu vurgulayan Coşar, Antalya denince ilk akla Yivli Minare'nin geldiğini sözlerine ekledi.

Kentin ilk Türk-İslam eseri olma özelliğini taşıyor

Gövde kısmı tuğla ve firuze renkli çinilerden oluşan, 90 basamaklı merdivenle çıkılan 38 metre yüksekliğindeki minare, ihtişamıyla zamana meydan okuyor.

Gıyaseddin Keyhüsrev Medresesi, Yivli Minare Cami, Selçuklu Medresesi, Mevlevihane, Zincirkıran Türbesi ve Nigar Hatun Türbesi'nin içinde yer alan eser, kentin ilk Türk-İslam eseri olma özelliğini de taşıyor.

Son derece ilginç formuyla dikkati çeken eser, altı kubbeli ibadet mekanı ile Anadolu'daki çok kubbeli cami tipinin günümüze ulaşan en eski örneklerinden olarak kabul ediliyor.

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