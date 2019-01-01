Yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

GAZİANTEP/KONYA

Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 2019 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın ve Doğum Hastanesi'nde doğan 2019'un ilk bebeğine Gaziantep Valisi Davut Gül'in ismi verildi.

Hastaneye başvuran Fırat ve Şerife Çiloğlu çifti saat 00.02'de normal doğumla bir erkek bebek sahibi oldu.

Vali Davut Gül beraberinde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal ile bebeği ve ailesini ziyaret etti.

Heyete ziyaretinden dolayı teşekkür eden çift, bebeğe "Davut" ismini koydu.

Bir süre bebekle ilgilenen ve altın takan Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Yeni yılın ilk bebeğine kendi isminin verilmesine mutlu olduğunu belirten Gül, "Vatandaşlarımızın yeni yıla huzurlu girmesi için 24 saat sahada çalışan tüm ekiplerimizi ziyaret ettik. Yılın ilk bebeğini de bu kapsamda ziyaret ettik ve aile ile görüştük. İnşallah bebeğimiz sağlıklı bir şekilde büyür." dedi.

Yeni yılının ilk bebeğine İstiklal şairi "Mehmet Akif"in ismi verildi

Erzurum'da Nenehatun Kadın Doğum Hastanesinde dünyaya gelen 2019 yılının ilk bebeğine, İstiklal şairi "Mehmet Akif"in ismi verildi

Kent merkezinde yaşayan Selma ve Özkan Akın çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında bir erkek bebekleri dünyaya geldi.

Erzurum Nenehatun Kadın Doğum Hastanesinde saat 00.01'de dünyaya gelen Akın çiftinin bebeği, 51 santimetre boyunda ve 3 kilo 200 gram ağırlığında doğdu.

Konya'da yeni yılın ilk bebeği saat 00:03'te dünyaya geldi

Konya'da 2019 yılının ilk bebeği Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde doğdu.

Hatice - Caner Duran çiftinin kız bebekleri 3 kilo 360 gram ağırlığında doğdu. Saat 00:03'te dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun oldukça iyi olduğu belirtildi.

Duran çifti, 13 yıllık evliliklerinde 3'üncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Aileyi hastanede ziyaret eden Konya İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Koç, altın hediye ederek bebeğe sağlıklı ve uzun ömür diledi.

Malatya

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı Kampüsü'ndeki Kadın ve Çocuk Hastanesi'nde saat 00.08'de 3 kilo 130 gram ağırlığında doğan bebeğe "Fatma Nisa" adı verildi.

39 yaşındaki anne Raziye Kızılarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada dördüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"3 kızım vardı, bu 4'üncü kızım oldu. Kızlarım güzel ve akıllı. İnşallah yenidoğan kızım da öyle olur. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın. Hekimhan'dan beni 112 Acil Servis ekipleri getirdi. Kar yağışı vardı, 3'üncü kızım da ambulansta doğdu. 2019 yılının ilk bebeği oldu, inşallah kaderi de güzel olur. Kızım şanslı, sizlerle de tanıştı, adı da Fatma Nisa. Hem Peygamber Efendimizin kızının adı hem de kaynanamın adı. Ben rüyamda 4 kızım olduğunu gördüm."

Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Murat Altındağ ise doğumun zor geçtiğini dile getirdi.

Altındağ, "Annenin gayretiyle kız bebeği 3 kilo 130 gram olarak dünyaya geldi. Herhangi bir sorun olmazsa yarın taburcu olacaklar." ifadelerini kullandı.

Adıyaman

Adıyaman'da 2019'un ilk bebeği, Nurşen ve Deniz Bakır çiftinin ilk çocukları "Ali Asaf Bakır" oldu.

Adıyaman Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde saat 00.07'de sezaryen doğumla 3 kilo 300 gram ağırlığında erkek bebek dünyaya getiren Nurşen Bakır, eşiyle yeni yılın ilk dakikalarında çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı.

Anne Nurşen Bakır, yaptığı açıklamada, ilk çocuklarını dünyaya getirdiğini anlatarak, bebeklerine ''Ali Asaf'' adını verdiklerini söyledi.

Çok mutlu olduğunu kaydeden Bakır, "Allah, herkese çocuk nasip etsin. Çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bu duygu anlatılmaz." dedi.

Bakır, sağlık personeline de teşekkür etti.

Kahta ilçesinde ise yeni yılın bebeğine "Duru" ismi verildi.

Kahta Devlet Hastanesi'nde saat 00.06'da normal doğumla 3 kilo 200 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getiren Medine Tunçmen, eşi Osman Tunçmen ile yeni yılın ilk dakikalarında çocuklarını kucaklarına aldı.

Medine Tunçmen, dördüncü çocuğunu dünyaya getirdiğini belirterek, bebeklerine ''Duru'' adını verdiklerini söyledi.

Mutluluğunu dile getiren Tunçmen, "Allah, herkesin yeni yılını huzurlu ve mutlu etsin. Yeni yılda doğan çocuğumun ailemize huzur ve bereket getireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeğinin adı "İbrahim" oldu.

Necip Fazıl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde Gönül Bozkurt, saat 00.01'de normal doğumla ikinci çocuğu dünyaya getirdi.

5 yıllık evli Mehmet ve Gönül Bozkurt çiftinin ikinci çocukları olduğu belirtildi.

Baba Mehmet Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, 2019 yılının ilk dakikalarında normal doğumla dünyaya gelen İbrahim bebeğe "hoş geldin" demek için burada olduklarını dile getirdi.

Elbistan ilçesinde de yeni yılın ilk bebeği Ali ve Kübra Nur Ülger çiftinin bebeği "Cemil Aras" oldu.

Şanlıurfa

Türkiye'de doğurganlık hızının en yüksek olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da 2019 yılının ilk bebeği Zehra ve Recep Adar çiftinin de ilk çocuğu olarak dünyaya gelen "Muhammed Mustafa" oldu.

Anne Zehra Adar, Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde saat 00.05'te normal doğumla 3 kilo 250 gram ağırlığında ve 43 santimetre boyunda bir kız bebek dünyaya getirdi.

Adar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez çocuk sahibi olduğunu belirterek, çocuğunun aynı zamanda yılın da ilk bebeği olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Denizli

Denizli Devlet Hastanesindeki doğumla 2018'in son bebeği "Hilal", 2019'un ilk bebeği "Fatma Buğlem" oldu.

Denizli'de yeni yılın ilk bebeği ise Oktay Şehnaz Çakmak çiftinin bebeği oldu.

Saat 00.06'da gerçekleşen doğumla dünyaya gözlerini açan kız bebeğe "Fatma Buğlem" ismi verildi.

Ordu

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeğine "Baran Alparslan" ismi verildi.

Gürgentepe ilçesinden Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Mavide Öztürk'ün yeni yılın ilk dakikalarında sezaryen doğumla bir erkek çocuğu oldu.

4 kilo 100 gram ağırlığındaki bebeğe Baran Alparslan ismi verilirken, bebek yeni yılda hastanenin ilk bebeği olarak dünyaya geldi.



