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Türkiye

Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı.

Berk Özkan   | 09.08.2019
Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı

İstanbul

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün direksiyonuna geçti.

İzmir'den eşi Semiha Yıldırım ile karayoluyla İstanbul'a gelen Yıldırım, 29 Ekim 2010 yılında temeli atılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolculuk yaptı.

İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün sürücü koltuğuna geçen Yıldırım, bayramda yolculuğa çıkacak vatandaşların araçlarını azami dikkatle kullanmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini istedi.

Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, kuralı olur." diyerek tüm vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diledi.

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