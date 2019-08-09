Yıldırım, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda minibüs kullandı.
İstanbul
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, açılışı yeni yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün direksiyonuna geçti.
Semiha Hanım ile İstanbul yolundayız. Daha konforlu bir seyahat için İzmir-İstanbul Otoyolu’nu kullandık. Bayram için sıla-ı rahim yolculuğuna çıkacak tüm kardeşlerime hatırlatıyorum: Yolların kralı değil, kuralı olur. Lütfen kurallara uyalım. İyi yolculuklar 😊 pic.twitter.com/MiK9cUnCpw— Binali Yıldırım (@BY) August 8, 2019
İzmir'den eşi Semiha Yıldırım ile karayoluyla İstanbul'a gelen Yıldırım, 29 Ekim 2010 yılında temeli atılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolculuk yaptı.
İzmir Otoyolu'nda içinde bulunduğu minibüsün sürücü koltuğuna geçen Yıldırım, bayramda yolculuğa çıkacak vatandaşların araçlarını azami dikkatle kullanmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini istedi.
Yıldırım, "Yolların kralı olmaz, kuralı olur." diyerek tüm vatandaşların sevdiklerine sağ salim ulaşmalarını diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.