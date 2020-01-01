Euro
6.67
Dolar
5.95
BIST 100
114,425.00
Altın
1,517.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’de Fetih Hareketinin 55. kuruluş yıl dönümü kutlamaları düzenleniyor.
logo
Türkiye

Yıkımı yapılan bina bitişikteki binanın üzerine devrildi

Siirt'te yıkımı yapılan bina bitişikteki binanın üzerine devrildi.

Ali Tepe   | 01.01.2020
Yıkımı yapılan bina bitişikteki binanın üzerine devrildi

Siirt

Alınan bilgiye göre, Siirt'te Bahçelievler Mahallesi Bankalar Caddesi'nde daha önce banka şubesi olarak hizmet veren bina için zamanla uğradığı tahribat nedeniyle yıkım kararı verildi.

Bina, yıkım çalışmaları sırasında bitişikteki binanın üzerine devrildi.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda bir iş yeri hasar gördü.

Bina sakinleri tahliye edildi, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor
Yeni vatandaşlık yasası Hindistan'ın geleceğini tehlikeye atıyor
Hafter safındaki kirli ittifak

Benzer haberler

Yıkımı yapılan bina bitişikteki binanın üzerine devrildi

Yıkımı yapılan bina bitişikteki binanın üzerine devrildi

İsrail güçleri Doğu Kudüs'te Filistinli aileye ait inşaat halindeki evi yıktı

Uzungöl'de kaçak binaların yıkımına başlandı

Botan Vadisi'nde 94 metreden serbest düşüş atlayışı

Botan Vadisi'nde 94 metreden serbest düşüş atlayışı

Jandarmanın iknasıyla terör örgütü PKK'da yönetici düzeydeki 3 terörist teslim oldu

Jandarmanın iknasıyla terör örgütü PKK'da yönetici düzeydeki 3 terörist teslim oldu
Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başladı

Bitlis ve Siirt'te 'Kıran-8 Sehi Ormanları Operasyonu' başladı