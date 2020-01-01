Yıkımı yapılan bina bitişikteki binanın üzerine devrildi
Siirt'te yıkımı yapılan bina bitişikteki binanın üzerine devrildi.
Siirt
Alınan bilgiye göre, Siirt'te Bahçelievler Mahallesi Bankalar Caddesi'nde daha önce banka şubesi olarak hizmet veren bina için zamanla uğradığı tahribat nedeniyle yıkım kararı verildi.
Bina, yıkım çalışmaları sırasında bitişikteki binanın üzerine devrildi.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı olayda bir iş yeri hasar gördü.
Bina sakinleri tahliye edildi, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.