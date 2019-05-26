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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak vefat etti

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak, bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Miraç Kaya   | 26.05.2019
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak vefat etti

Bursa

Oyuncu Eşref Kolçak yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak, bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. (Arşiv) ( Ali Ballı - Anadolu Ajansı )

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Eşref Kolçak, bir süredir tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Akciğerinde sıvı toplanması nedeniyle Çekirge Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulan Kolçak, bir süre önce Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kolçak, burada hayata gözlerini yumdu.

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