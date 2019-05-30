Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.59
Dolar
5.91
BIST 100
88,955.12
Altın
1,276.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YEKA RES-2 ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışmalar Programı
logo
Türkiye

Yenikapı'da 313 bin kişiyle teravih

İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla Yenikapı Meydanı'nda 313 bin kişinin katılımıyla enderun usulü teravih kılınacak.

Mücahit Türetken   | 30.05.2019
Yenikapı'da 313 bin kişiyle teravih

İstanbul

İstanbul Müftülüğünün organizasyonuyla Yenikapı Meydanı'nda 313 bin kişi teravih için bir araya gelecek.

İstanbul Müftülüğünden edinilen bilgiye göre, İslam tarihinde fetihlerin anahtarı olarak adlandırılan ve Hazreti Peygamber'in başında bulunduğu Müslümanlar ile Mekkeli müşrikler arasındaki ilk savaş olan Bedir Gazvesine katılan sahabeleri sembolle 313 bin kişinin katılımının hedeflendiği teravih düzenlendi.

Programda, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü kapsamında Osmanlı geleneği olan enderun usulü teravih kılınacak.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve kariler imametinde kılınacak teravih sonrasında Türkiye genelinde ramazan ayı dolayısıyla camilerde mukabelelerde okunan yüz binlerce hatmin duası yapılacak. Saat 22.00'de başlaması planlanan programda teravih için 23.00'te saf tutulacak.

Vatandaşların meydana ulaşımı için Marmaray, metro, İDO ve diğer toplu taşıma araçları da hizmet verecek. 

İstanbul Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç, Diyanet İşleri Başkanlığının özellikle gençlerin cami ve cemaatle buluşması açısından önemli adımlar attığını söyledi.

Bilgiç, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünde de Yenikapı Meydanı'nda şehitleri anmak için büyük bir program tertip ettiklerini belirterek, "Okunmuş olan yüz binlerce hatmin duasını yapmak üzere Diyanet İşleri Başkanımızın katılımlarıyla Enderun usulü teravih namazı ve büyük dua buluşması yapılacaktır. 1 Haziran akşamı tüm halkımızı tarihi büyük dua programına bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Taht oyunları'nda ilk perde: Weber’in şansı azalıyor
Bir şirketten daha fazlası: Huawei ve teknoloji savaşları
Sırp-Arnavut uzlaşması; gerçek mi hayal mi?
ABD-İran çekişmesinin Irak’a etkileri ve muhtemel sonuçları
Avrupa Birliği nereye?

Benzer haberler

İstanbul'un fethinin 566. yılı Maltepe'de kutlandı

İstanbul'un fethinin 566. yılı Maltepe'de kutlandı

Yenikapı'da 300 bin kişiyle teravih kılınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter paylaşımı

Bahçeli'den 'İstanbul'un fethi' paylaşımı

Bahçeli'den 'İstanbul'un fethi' paylaşımı
Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabri başında dua edildi

Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabri başında dua edildi
29 kez kuşatılan medeniyet başkenti: İstanbul

29 kez kuşatılan medeniyet başkenti: İstanbul