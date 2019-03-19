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Yeni aldığı otomobil test ederken yandı

Adana'da bir kişi, yeni aldığı ikinci el otomobilin klimasının çalışıp çalışmadığını denerken yangın çıktı.

İbrahim Erikan   | 19.03.2019
Yeni aldığı otomobil test ederken yandı

Adana

Adana'da bir kişi, yeni aldığı ikinci el otomobilin klimasının çalışıp çalışmadığını denerken çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi kapalı semt pazarı alanında ismi öğrenilemeyen bir kişi, sabah saatlerinde Diyarbakır'dan aldığı ikinci el otomobilin aksamlarını kontrol etmek istedi.

Klimasını çalıştırdığı otomobilin aniden alev alması üzerine kendisini dışarı atan otomobil sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler olay yerine gelerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Öte yandan olayı görerek semt pazarı alanına gelenler, yangını cep telefonlarıyla kaydetti.

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