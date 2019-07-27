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Yelkenli yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemilerinden "Club Med 2", 303 yolcusuyla Sarayburnu Limanı'na yanaştı.

Ali Ebubekir Tokcan   | 27.07.2019
Yelkenli yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi

İstanbul

Yunanistan'ın Mikanos Limanı'ndan demir alan Fransa bandıralı gemi, 303 yolcusuyla Sarayburnu Limanı'na demirledi. İlgiyle karşılanan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından İstanbul'u gezmek amacıyla gemiden ayrıldı. 

Dünyanın en büyük yelkenli yolcu gemileri arasından gösterilen, 187 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki gemi akşam saatlerinde rotasını Aydın'ın Didim Limanı'na çevirecek.

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