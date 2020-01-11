Euro
6.54
Dolar
5.88
BIST 100
118,663.70
Altın
1,559.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yaşlı kadın yanan evini terk etmek istemedi

İstanbul Ümraniye'de yangın çıkan evini terk etmek istemeyen yaşlı kadını polis ve itfaiye ekipleri ikna etti.

Tansel Parlak   | 11.01.2020
Yaşlı kadın yanan evini terk etmek istemedi

İstanbul

Ümraniye'de yaşlı kadın ve oğlunun yaşadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında Çavuşbaşı Caddesi'nde oğluyla beraber yaşayan Hatice Turan'ın evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden komşuları, itfaiye ve polise haber vererek Turan ve oğlunu evden çıkarmaya çalıştı. Yaşlı kadın komşularının çabalarına rağmen evden çıkmak istemedi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, Hatice Turan'ı ikna ederek evden çıkardı. Dumandan etkilenen yaşlı kadına olay yerinde bekletilen ambulansta müdahale edildi. 

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

Yaşlı kadın yanan evini terk etmek istemedi

Yaşlı kadın yanan evini terk etmek istemedi

AK Parti'li Karaaslan: Dünyanın dikkatinin çekilmesi gereken bir dram yaşanıyor Avustralya'da

Başakşehir'de iş yeri yangını

Avustralya'daki yangınlarda binlerce kişi evlerini terk etti

Avustralya'daki yangınlarda binlerce kişi evlerini terk etti
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avustralya'daki yangın sebebiyle oluşan kayıpların acısını paylaşıyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik: Avustralya'daki yangın sebebiyle oluşan kayıpların acısını paylaşıyoruz
Avustralya'daki yangınların dumanları Brezilya'ya ulaştı

Avustralya'daki yangınların dumanları Brezilya'ya ulaştı