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Yargıtay'da müzakereler yeniden ertelendi

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Yargıtay Başkanlar Kurulu kararıyla bugüne kadar yapılmamasına karar verilen müzakereler, 30 Nisan'a kadar tekrar ertelendi.

Aylin Dal   | 17.04.2020
Yargıtay'da müzakereler yeniden ertelendi

Ankara

Yargıtay Başkanlar Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve adli konulara ilişkin sürelerin 30 Nisan'a kadar ertelenmesini öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun kapsamında, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığında toplanmıştı. 

Kurul, tutuklu ve acil işler, ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki müzakereleri 17 Nisan'a, duruşmaları ise 30 Nisan'a kadar erteleme kararı almıştı.

Kovid-19'la ilgili tedbirler sürecinin devam etmesi nedeniyle acil işler dışındaki müzakerelerin de 30 Nisan'a kadar ertelenmesi kararı alındı.

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