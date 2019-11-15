Euro
6.35
Dolar
5.75
BIST 100
105,379.70
Altın
1,467.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yargıtay Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında kararını verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında eski EDOK Komutanı emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında, bir sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 4 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Kemal Karadağ   | 15.11.2019
Yargıtay Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında kararını verdi

Ankara

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında eski Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) emekli Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada bir sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 4 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Başoğlu'nun kaçırılmasına ilişkin davada, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinin sanıklar hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Daire, suç tarihinde ambulans şoförü ve araç komutanı olarak görevlendirilen erler Tekin Gökbaş ve Uğur Fidan hakkındaki beraat hükümlerinin onanmasına karar verdi.

Başoğlu'nu evinden alıp, ambulansla Akıncı Üssü'ne götürenler arasında bulunan sanık Abdullah Yılmaz'ın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 9 yıl hapis cezası onandı.

Daire, sanıklar Tuna Han Ata ile Eyüp Baloğlu'nun aynı suçlardan müebbet ile 7 yıl 6'şar ay hapis cezalarının da onanmasına hükmetti.

Sanıklardan Atahan Tatar ve Selami Darcan'ın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten aldığı müebbet hapis cezasının onayan Daire, bu sanıkların "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraatlerine ilişkin hükmü de onadı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan yargılanan eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış ile eski Tabip Binbaşı Adem Parlak'ın 9'ar yıl hapis cezalarının da onanmasını kararlaştırdı.

Yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, delillerin hukuka uygun olarak elde edildiği ifade edilen Dairenin kararında, sanıkların üyesi oldukları terör örgütünün amacına yönelik olarak vahamet arz edecek eylemleri gerçekleştirdikleri belirtildi.

Firari sanıkların dosyası ayrılmıştı

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, firari sanıklar Nuh Altınsoy, Uğur Karaca ve Yavuz Sezer'in dosyasının ayrılmasına karar verilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararında, Başoğlu'nun kaçırılmasına ve derdest edilmesine karışan sanıkların önceden seçildiğine işaret edilmişti.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında emekli Orgeneral Kamil Başoğlu, resmi konutunun bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı nizamiyesinden darbeci askerler tarafından zorla ambulansa bindirilerek, Akıncı Üssü'ne götürülmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken

Benzer haberler

Yargıtay Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında kararını verdi

Yargıtay Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında kararını verdi

Yargıtay 'şirket aracını özel işte kullanmayı' haklı fesih saydı

Yargıtay 'ankesörlü telefonla ardışık aramaya' ilişkin 8 suç kriteri tespit etti

Eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'a 11 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası

Yargıtay, Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada kararını verdi

Yargıtay, Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davada kararını verdi
Hakimin 'kişisel' yolla görüş sorması etik bulunmadı

Hakimin 'kişisel' yolla görüş sorması etik bulunmadı