Euro
6.36
Dolar
5.76
BIST 100
105,983.10
Altın
1,459.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yardım uçağı Arnavutluk'a hareket etti

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD koordinasyonunda, arama-kurtarma araçları ve personelini taşıyan uçak Ankara'dan hareket etti.

Muhammed Boztepe   | 26.11.2019
Yardım uçağı Arnavutluk'a hareket etti Fotoğraf: Nevzat Yıldırım/AA

Ankara

Yardım uçağı Arnavutluk'a hareket etti

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) koordinasyonunda, arama-kurtarma araçları ve personelini taşıyan uçak Ankara'dan hareket etti. ( Nevzat Yıldırım - Anadolu Ajansı )

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, "Şu anda 3 orta sınıf arama-kurtarma aracıyla beraber 15 arama-kurtarma teknisyenimizi kargo uçağımızla gönderiyoruz. Yanı sıra Sağlık Bakanlığı UMKE'den 6, Kızılay'dan 2, AFAD ve Kızılay'dan yine 2 personelle beraber 27 kişiyi oraya gönderiyoruz." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Taşdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün sabah saat 05.54'te Arnavutluk'un başkenti Tiran'a 30 kilometre uzaklıktaki Dıraç'ta deprem meydana geldiğini anımsattı. Deprem sonrası Arnavutluk'ta ciddi bir hasar oluştuğunu gördüklerini belirten Taşdelen, ellerindeki bilgilere göre, 13 kişinin öldüğünü, 600'ün üzerinde de yaralının olduğunu söyledi.

Hamza Taşdelen, depremin ardından Türkiye'nin tüm kurumlarıyla hemen harekete geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Şu anda 3 orta sınıf arama-kurtarma aracıyla beraber 15 arama-kurtarma teknisyenimizi kargo uçağımızla gönderiyoruz. Yanı sıra Sağlık Bakanlığı UMKE'den 6, Kızılay'dan 2, AFAD ve Kızılay'dan yine 2 personelle beraber 27 kişiyi gönderiyoruz. Oradaki gelişmeleri takip edip, arkadaşlarımızdan da bilgileri alıp, gerekli ihtiyaçlar neyse onları da göndermek üzere hazırlıklarımız var. Kızılay bu kapsamda, 120 çadır, 250 battaniye ve 100 hijyen setlik bir hazırlık yaptı. AFAD olarak biz de gerekli hazırlıklarımız yaptık sevk edilmek üzere. Arnavutluk'un yanındayız."

"Sağlık Bakanlığımız, bir yaralıyı ambulans uçakla getirecek"

Türk vatandaşlarının kaldığı bir otelde de yıkım olduğu bilgisini aldıklarını ifade eden Taşdelen, şunları kaydetti:

"Bir vatandaşımızın beli kırılması şeklinde bir yaralanma durumu söz konusu. Sağlık Bakanlığımız ivedi bir şekilde ambulans uçağını kaldırıp yaralı vatandaşımızı getirecek. Ayrıca bu kargo uçağımız da oradan gelemeyen Türk vatandaşlarımızı tahliye için getirecek."

"Enkaz altında kalan insanlar olabilir"

Taşdelen, Arnavutluk için saat 10.40'da Avrupa Birliği Acil Durum Koordinasyon Merkezi üzerinden bir yardım çağrısı yapıldığına dikkati çekerek, "Bu yardım çağrısı kapsamında biz de harekete geçtik. Enkaz altında kalma ihtimali olan insanlar olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Yardım ekiplerini taşıyan uçak, akşam saatlerinde Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan havalandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor
ABD'den Orta Doğu barış sürecine yeni darbe
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
PKK/PYD ile mücadele bağlamında Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkileri

Benzer haberler

Yardım uçağı Arnavutluk'a hareket etti

Yardım uçağı Arnavutluk'a hareket etti

Türkiye'den Arnavutluk'a destek

Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde deprem: 16 kişi öldü

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Arnavutluk'ta toplandı

Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Arnavutluk'ta toplandı
Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi