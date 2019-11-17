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Yabancılar kendi dillerinde Türkiye'yi anlattı

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'de Yaşayan Yabancılar" filminde, 7 yabancı kendi dillerinde Türkiye'yi anlattı.

Enes Kaplan   | 17.11.2019
Yabancılar kendi dillerinde Türkiye'yi anlattı

Ankara

Yıllar önce Türkiye'de yaşamayı tercih eden 7 yabancının kendi dillerinden ve gözlerinden Türkiye'yi anlattığı "Türkiye'de Yaşayan Yabancılar" filminde, Avrupa ile ABD başta olmak üzere dünya genelinde sosyal ağ ve dijital platformlarda tanıtılacak ve yayınlanacak.

Filmde kısa kısa Türkiye'de yaptıkları işlerden bahseden yabancılar, daha sonra kendilerini etkileyen tarihi ve turistik mekanlar ile Türk mutfağını anlatıyor.

Türkiye'deki kültürel çeşitliliğe hayranlıkların da ifade edildiği videoda, bazı yabancılar ülkeleri ile Türkiye'yi kıyaslıyor.

"Türkiye denilince aklınıza gelen ilk 3 sözcük nedir"

Yabancılara sorulan "Türkiye denilince aklınıza gelen ilk 3 sözcük nedir?" sorusunun yanıtını da içeren filmde, ülkenin farklı şehirlerindeki tarihi, kültürel ve doğal mekanlardan görüntülere yer veriliyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da filmi, "Türkiye'de yaşayan yabancılardan ülkemizdeki deneyimlerini 3 kelimeyle anlatmalarını istedik." mesajıyla Twitter hesabından paylaştı. 

Filmde, Hırvatistan, ABD, İngiltere ve Rusya'dan gelerek Türkiye'ye yerleşmiş öğretim görevlisi, foto muhabiri, kripto yatırım uzmanı, ithalat-ihracatçı, müzisyen, model, grafik tasarımcı, ressam gibi farklı meslek kollarından yabancılar, Türkiye'deki deneyimlerini aktardı. 

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