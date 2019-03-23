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VEDAŞ ekiplerinin karlı dağlardaki zorlu mesaisi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde VEDAŞ ekipleri, karlı dağlarda kopan enerji nakil hatlarını onarmak için yoğun çaba harcadı.

Mehmet Dayan   | 23.03.2019
VEDAŞ ekiplerinin karlı dağlardaki zorlu mesaisi

Hakkari

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Van Gölü Elektrik Dağıtım Şirketi (VEDAŞ) ekipleri, karlı dağlarda kopan enerji nakil hatlarını onardı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar ve tipi, Çığlı köyü ve bazı üs bölgelerine enerji sağlayan nakil hatlarının kopmasına neden oldu.

VEDAŞ ekipleri nakil hatlarını onarmak için paletli kar aracıyla bölgeye geldi.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu dağlık alanda malzemeleri sırtlarında taşıyan ekipler, zorlu bir yolculuğun ardından zirvedeki hasar noktalarına ulaştı.

Ekiplerin 7 saat süren çalışmasının ardından hatlar onarılarak bölgeye enerji verildi.

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