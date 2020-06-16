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Van'ın kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Sefa Şahin   | 16.06.2020
Van'ın kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi, silah ve mühimmatlar ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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