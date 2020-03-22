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Van'daki depremzedeler için konteynerin kurulumuna başlandı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 23 Şubat'taki depremden etkilenen Başkale ve Saray ilçelerindeki mahallelere 2 bin 500 konteynerin kurulacağını belirtti.

Necat Hazar,Zafer Tayfur   | 22.03.2020
Van'daki depremzedeler için konteynerin kurulumuna başlandı Fotoğraf: Zafer Tayfur/AA

Van

Van'daki depremzedeler için konteynerin kurulumuna başlandı

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde vatandaşların barınma sorununun giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda tırlarla kente getirilen konteynerler, belediye ekiplerinin iş makineleriyle hazırlanan alanlara kurulmaya başlandı. ( Zafer Tayfur - Anadolu Ajansı )

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ve Saray ilçelerinde vatandaşların barınma sorununun giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda tırlarla kente getirilen konteynerler, belediye ekiplerinin iş makineleriyle hazırlanan alanlara kurulmaya başlandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'la konteyner kurulumunun başladığı Özpınar, Güvendik, Gelenler ve Kaşkol mahallelerinde depremzedelerle bir araya geldi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kurulacak konteynerler hakkında mahalle sakinlerini bilgilendiren Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki insanlar için konteyner kurulumuna geçildiğini söyledi.

Bölgeye 300'ün üzerinde konteyner geldiğini belirten Bilmez, "Güvendik köyümüzde 80'e yakın konteyner kuruldu. Özpınar'da da altyapısı hazır olduğu anda kuruluma başlayacağız. Konteyner aşamasını bitirdikten sonra ev yapım aşamasına geçeceğiz. Deprem bölgesinde bir sıkıntı yok. Kızılay yemek vermeye devam ediyor. Hava koşulları iyi giderse 15-20 gün içinde en çok hasar gören 6 mahallemizde konteyner kurulum aşamasını tamamlayacağız." diye konuştu.

Başkale'de 300 evin tamamen yıkıldığını, 270 evin de ağır hasarlı olduğunu ifade eden Bilmez, Başkale'ye 2 bin, Saray ilçesine de 500 konteynerin kurulacağını aktardı.

Bilmez, incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

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