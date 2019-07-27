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Van'da terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon

Terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen 4 kişi ile bu kişileri dağa götürmek isteyen 2 zanlı, hava destekli operasyonla yakalandı.

Necat Hazar   | 27.07.2019
Van'da terör örgütüne yönelik hava destekli operasyon

Van

Van'da, terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen 4 kişi ile bu kişileri dağa götürmeye çalışan 2 zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün sözde şehir yapılanması tarafından kırsala katılımı sağlanmak istenen 4 kişi ile söz konusu kişileri dağa götürmekle görevlendirilmiş 2 iş birlikçinin teknik ve fiziki takibe alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası 6 şahıs, kırsal alana katılım yapmak üzere yola çıktıkları anda Terörle Mücadele, İstihbarat ve Havacılık Şube Müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonla gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin üstünde ve araçta yapılan aramada, kırsal alana götürmek üzere hazırlanmış gıda ve yaşamsal malzemeler ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır."

Açıklamada, her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği de vurgulandı.

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