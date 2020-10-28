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Türkiye

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-10' operasyonu

Van'da jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunda uzun namlulu silah, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İbrahim Halil Yakut   | 28.10.2020
Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-10' operasyonu

Van

Van'da jandarmanın terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunda uzun namlulu silah, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmalar sonunda, teröristlere ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla Başkale ilçesine bağlı Yüksek ve Tahıl mahalleleri kırsalında 27 Ekim itibariyle "Yıldırım-10" operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Operasyon sonucunda AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı, iki el telsizi, 5'i büyük olmak üzere toplam 9 tüp, 2 akü ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiği vurgulanan açıklamada, "Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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